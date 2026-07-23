رفع تعهدات ارزی بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با اشاره به دستورات ریاست قوه قضاییه و تشکیل کمیته‌ای در دستگاه قضا جهت مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، اظهار کرد: جلسات این کمیته به‌صورت مستمر و با حضور متولیان امر برگزار می‌شود.

دادستان تهران با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ پرونده در دادسرای تهران در این خصوص تشکیل شده است، تصریح کرد: ۳۰ نفر از متهمان این پرونده‌ها با صدور قرار قانونی به زندان معرفی شدند که از این تعداد، ۱۷ نفر مدیران عامل شرکت‌ها و ۱۳ نفر ذی‌نفعان اصلی کارت‌های بازرگانی بوده‌اند.

وی افزود: با اقدامات مؤثر قضایی انجام‌شده تاکنون حدود ۹۰ درصد از این شرکت‌ها نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کرده و ۷ نفر از مدیران عامل این شرکت‌ها نیز به‌صورت کامل تعهدات خود را ایفا کردند.

صالحی تأکید کرد: بر اساس گزارشات واصله از بانک مرکزی به دادسرای تهران، بالغ بر ۲ میلیارد یورو توسط این شرکت‌ها تاکنون رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است.

دادستان تهران در خصوص پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده نیز، گفت: برای ۶ نفر از متهمان این پرونده‌ها قرار جلب دادرسی صادر و پرونده‌های آنان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به یک پرونده مهم در این زمینه، بیان کرد: در همین راستا در روزهای اخیر یکی از مدیران عامل شرکت‌های متخلف، مبلغ ۴۵ میلیون دلار به‌صورت نقد با منشأ خارجی تحویل بازپرس پرونده داد که صورت‌جلسه شده و به بانک مرکزی تحویل داده شد.

صالحی در پایان با قدردانی از اقدامات همکاران خود در دادسرای تهران و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد: حسب اعلام مدیران بانک مرکزی، تاکنون بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته و بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.