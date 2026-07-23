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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

روایت زندگی شهید «حمیدرضا نمرودی» از شهدای جنگ رمضان

روایت زندگی شهید «حمیدرضا نمرودی» از شهدای جنگ رمضان

زاهدان- شهید «حمیدرضا نمرودی» از شهدای جنگ رمضان، جان خود را برای دفاع از وطن فدا کرد.

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کد مطلب 6896740

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