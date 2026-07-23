https://mehrnews.com/x3cDsP ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ کد مطلب 6896740 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ روایت زندگی شهید «حمیدرضا نمرودی» از شهدای جنگ رمضان زاهدان- شهید «حمیدرضا نمرودی» از شهدای جنگ رمضان، جان خود را برای دفاع از وطن فدا کرد. دریافت 59 MB کد مطلب 6896740 کپی شد مطالب مرتبط حضور خیابانی مردم زاهدان به ایستگاه ۱۴۳ رسید حماسه حضور چابهاریها زیر آتش دشمن نشان تعهد به مسئولیت اجتماعی سازمانی به ایرانسل اعطا شد دیدار مولوی ساداتی با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان شهید جنگ رمضان
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