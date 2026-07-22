https://mehrnews.com/x3cDnr ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۵ کد مطلب 6896525 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۵ حضور خیابانی مردم زاهدان به ایستگاه ۱۴۳ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و چهل و سومین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی رهبر شهید تجمع برگزار کردند. دریافت 40 MB کد مطلب 6896525 کپی شد مطالب مرتبط دیدار مولوی ساداتی با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان از گنبدکاووس تا مقاومت؛ فریاد وحدت در شب زبان بلوچی در ایران باستان شب بیداری کردکوی با نوای مقاومت تأکید امام جمعه زاهدان بر توسعه خدمات درمانی و خدمت صادقانه به مردم روایت زندگی شهید «رضا بارانی» از شهدای جنگ رمضان برچسبها سیستان و بلوچستان زاهدان تجمع مردمی
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