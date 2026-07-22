حضور خیابانی مردم زاهدان به ایستگاه ۱۴۳ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و چهل و سومین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی رهبر شهید تجمع برگزار کردند.