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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۵

حضور خیابانی مردم زاهدان به ایستگاه ۱۴۳ رسید

حضور خیابانی مردم زاهدان به ایستگاه ۱۴۳ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و چهل و سومین شب از شهادت قائد امت و در خونخواهی رهبر شهید تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6896525

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