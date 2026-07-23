به گزارش خبرنگار مهر،مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سرگرد «امیرمهدی سالمی» که در جریان حمله تروریستی جنایتکار آمریکا در مرز شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد، روز شنبه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

پیکر پاک این افسر رشید و جان‌برکف نظام مقدس جمهوری اسلامی که در راه صیانت از مرزهای میهن اسلامی در منطقه شلمچه هدف حمله تروریستی عوامل آمریکا قرار گرفته و به فیض شهادت رسیده است، قرار است بر دستان مردم ولایت‌مدار و قدرشناس کرمانشاه تشییع شود.

این آیین باشکوه روز شنبه، سوم مردادماه، از ساعت ۹ صبح از مقابل گلزار شهدای کرمانشاه آغاز خواهد شد.

مردم شهیدپرور و غیور کرمانشاه در این مراسم، ضمن وداع با پیکر مطهر این مدافع امنیت، بار دیگر خشم و انزجار خود را از اقدامات تروریستی استکبار جهانی ابراز داشته و بر تداوم راه شهدا و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان نظام اسلامی تأکید خواهند کرد.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع، در گلزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد.

از عموم مردم مؤمن و انقلابی استان کرمانشاه دعوت شده است تا با حضور پرشور در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، جلوه‌ای دیگر از وحدت و اقتدار ملت ایران را در برابر تهدیدات دشمنان به نمایش بگذارند.