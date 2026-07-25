خاکسپاری اکبر عبدی در زادگاهش اردبیل درصورت رضایت خانواده اش

به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته صبح شنبه در جلسه شورای سینمای استان اردبیل باحضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از پیگیری و پیشنهاد خاکسپاری پیکر استاد اکبر عبدی، چهره ماندگار و پیشکسوت سینما, تئاتر و تلویزیون کشور در زادگاهش، استان اردبیل خبر داد.

وی افزود: اکبر عبدی از مفاخر بزرگ و تکرارنشدنی فرهنگ و هنر کشور و مایه افتخار دیار سبلان است؛ به همین منظور و در راستای تکریم جایگاه این هنرمند برجسته، پیشنهاد خاکسپاری ایشان در زادگاه مادری‌اش، اردبیل، مطرح شده است.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده خانواده محترم ایشان است، افزود: در صورت رضایت و موافقت خانواده محترم استاد عبدی، هماهنگی‌های لازم با مسئولان ارشد استانی و متولیان امر صورت خواهد گرفت تا پیکر این هنرمند محبوب در فضایی شایسته و در خور شأن این هنرمند بزرگ در خاک پاک اردبیل آرام گیرد.