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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۰

اژه‌ای درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت

اژه‌ای درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه، با صدور پیامی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته و طنزپرداز کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجسته کشور را تسلیت گفت.

در متن پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: درگذشت هنرمند برجسته و طنزپرداز مرحوم آقای اکبر عبدی را به خانواده گرامی و همه‌ی بازماندگان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آثار پرآوازه و ماندگار این هنرمند مردمی که از خانواده معزز شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله بود، مایه‌ی اعتبار سینمای کشور است.

بی‌شک، نقش ماندگار آن مرحوم در اعتلای هنرِ هفتم و اعتباربخشی به سینمای ایران و بیان دغدغه‌های مردمی با زبان شیرین طنز، همچون میراثی گران‌بها در تاریخ هنر این سرزمین به یادگار خواهد ماند.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و اجر و صبر برای بازماندگان مسألت می‌نمایم. خداوند آن مرحوم را با اخوی والامقامش، شهید اصغر عبدی، از شهدای گلگون‌کفن، دفاع مقدس هشت ساله، محشور فرماید.

کد مطلب 6898045

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