بانک مسکن ۲۸۵۵ وام ودیعه مسکن پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، برگرداندن آرامش به خانههایی که در اثر بمبارانها و حملات خصمانه آمریکایی –صهیونیستی آسیبدیده و یا تخریب شدهاند، یکی از اولویتهای فعلی بانک مسکن است.
بر اساس این گزارش، بانک مسکن تا روز یکم مردادماه ۱۴۰۵، مبلغ ۱۵ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال در قالب ۲۸۵۵ فقره وام قرضالحسنه ودیعه مسکن، برای کمک به اسکان موقت هموطنان آسیبدیده پرداخت کرد.
از سویی، تلاش مسئولانه کارکنان بانک مسکن در تمامی استانها، رفع موانع و کاهش فرایند اعطای این تسهیلات را به کمتر از سه روز کاری میسر کرده است تا رضایتمندی متقاضیان را نیز در پی داشته است.
این اقدامات جهادی با هدف تبدیل اعتبار به لبخندی بر چهره هموطنان و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و رسالت بانک مسکن صورت گرفته و تا پایان این ماموریت تداوم دارد.
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