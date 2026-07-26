طهماسبی: وام مسکن به شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر هم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامکاه یکشنبه با اعلام خبر اجرای طرح جدید حمایت از متقاضیان مسکن در استان گلستان اظهار کرد: در گذشته خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن بیشتر شامل شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می‌شد، اما از خردادماه امسال این طرح در دولت توسعه یافته و تمامی شهرهای استان را در بر می‌گیرد.



وی افزود: با وجود محدودیت منابع مالی دولت و شرایط خاص کشور، این طرح به مرحله اجرا رسیده و اکنون خانوارهای دهک‌های یک تا چهار در تمام شهرستان‌های استان، حتی در شهرهای بزرگ و بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت مانند گرگان و سایر شهرها، می‌توانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی کم‌بهره برای ساخت، خرید یا بهسازی مسکن بهره‌مند شوند.



استاندار گلستان ادامه داد: برای خانوارهای دهک‌های یک تا چهار، علاوه بر این تسهیلات، تا ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز در نظر گرفته شده است تا امکان خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار بیش از گذشته فراهم شود.



طهماسبی با اشاره به حمایت‌های ویژه از ساکنان شهرهای کوچک گفت: متقاضیان شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، علاوه بر وام ۵۰۰ میلیون تومانی، از ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه نیز برخوردار خواهند شد که اقدامی مؤثر در حمایت از ساخت و نوسازی مسکن در این مناطق است.



وی با اشاره به اینکه افرادی که مشمول طرح می‌شوند برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کنند، افزود: متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خود اقدام کنند و تلاش شده است روند پرداخت تسهیلات با کمترین موانع، از جمله در زمینه ضمانت و افتتاح حساب، انجام شود.



استاندار گلستان تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مهم در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد، رونق ساخت‌وساز و تأمین مسکن مناسب برای خانوارهای واجد شرایط در سراسر استان خواهد بود.