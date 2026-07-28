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کد مطلب 6901748
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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

معرفی کتاب همگام با اربعین تا ظهور دربرگیرنده

معرفی کتاب همگام با اربعین تا ظهور دربرگیرنده

همگام با اربعین تا ظهور دربرگیرندۀ دو اثر از آثار آیت‌الله سید یدالله یزدان‌پناه در موضوع اربعین است.

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