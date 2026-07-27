کتاب «فرهنگ عامه مردم مازندران» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرهنگ عامه مردم مازندران» تازهترین اثر پژوهشی علیرضا یونسی، پژوهشگر و نویسنده حوزه فرهنگ و تاریخ، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سوی انتشارات هاوژین منتشر و در اختیار علاقهمندان قرار گرفت.
این اثر در ۱۰ فصل و ۲۲۷ صفحه تدوین شده و به معرفی و بررسی مهمترین جلوههای فرهنگ عامه، آیینها، سنتها، باورها و آداب و رسوم مردم مازندران در بستر تاریخی این سرزمین میپردازد. نویسنده تلاش کرده است با رویکردی پژوهشمحور، بخشی از میراث فرهنگی و هویت بومی مازندران را ثبت و به نسلهای آینده منتقل کند.
علیرضا یونسی از پژوهشگران فعال حوزه فرهنگ، تاریخ و توسعه است که تاکنون بیش از ۱۰ عنوان کتاب در موضوعات فرهنگی، اجتماعی و توسعهای به رشته تحریر درآورده است.
از جمله آثار منتشرشده این نویسنده میتوان به «بحر خونین»، «سایبان تردید»، «رمز شقایق»، «نور در فریاد»، «اعتقادات، باورها و پندارهای مردم مازندران پیرامون حیوانات، گیاهان و پدیدههای طبیعی»، «ژاپن و برنامههای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی»، «مالزی و برنامههای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی»، «کرهجنوبی و برنامههای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» و «مازندران و برنامههای توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی» اشاره کرد.
انتشار «فرهنگ عامه مردم مازندران» را میتوان گامی در راستای مستندسازی فرهنگ بومی و پاسداشت میراث ناملموس این استان دانست؛ اثری که میتواند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به فرهنگ و تاریخ محلی، منبعی قابل توجه باشد.
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