به گزارش خبرنگار مهر، کارل ریموند پوپر را می‌توان یکی از تاثیرگذارترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین فیلسوفان علم و سیاست در قرن بیستم دانست. رهیافت فکری پوپر، عصیانی بنیادین علیه جزم‌گرایی (Dogmatism) در تمام اشکال آن است؛ چه در ساحت علوم تجربی که در لوای پوزیتیویسم منطقی دایره‌ وین به دنبال اثبات‌گرایی مطلق بود، و چه در ساحت فلسفه سیاسی و تاریخ که در قالب توتالیتاریسم و تاریخ‌گرایی، به دنبال کشف قوانین لایتغیر برای سرنوشت بشر می‌گشت.

پوپر با بازتعریف نسبت میان ذهن، واقعیت و جامعه، منظومه‌ای فکری بنا نهاد که بر دو پایه‌ اصلی استوار است: «عقلانیت انتقادی» در معرفت‌شناسی و «جامعه باز» در سیاست. با این حال، تامل بر متون مبنایی اندیشه‌ او نشان می‌دهد که این منظومه اگرچه در جنبه‌ سلبی و نقد رقیبان بسیار نیرومند عمل می‌کند، اما در جنبه‌ ایجابی و کاربردی، به‌ویژه هنگامی که پای علوم انسانی و پیاده‌سازی سازوکارهای اجتماعی به میان می‌آید، با تناقضات داخلی و بن‌بست‌های روش‌شناختی جدی روبرو می‌شود.

جستجوی حقیقت در مه‌آلودگی ابطال‌پذیری

در قلب فلسفه علم پوپر، نقد کلاسیک او به استقراگرایی قرار دارد. پوزیتیویست‌های منطقی بر این باور بودند که علم از طریق مشاهده آغاز می‌شود و با انباشت شواهد تاییدکننده و از طریق تعمیم استقرایی، به قوانین کلی و قطعی دست می‌یابد. پوپر با تاسی از دیوید هیوم، این رویکرد را از نظر منطقی باطل دانست. از نظر او، هیچ تعداد از مشاهدات اسب‌های سفید نمی‌تواند اثبات کند که «همه اسب‌ها سفید هستند»، چرا که یک مشاهده‌ منفرد از اسب غیرسفید برای فروپاشی این گزاره کافی است. بر این اساس، پوپر دست به یک چرخش معرفت‌شناختی زد: معیار تمایز (Demarcation) میان علم و شبه‌علم، نه «اثبات‌پذیری» یا «تاییدپذیری»، بلکه «ابطال‌پذیری» (Falsifiability) است.

پوپر معتقد بود علم نه مجموعه‌ای از حقایق ثابت، بلکه فرآیندی پویا از حدس‌ها و ابطال‌هاست. گزاره‌ای علمی است که شجاعانه ریسک ابطال شدن را بپذیرد و مشخص کند که چه رویداد مشهودی می‌تواند حقیقت آن را به چالش بکشد. از همین رو، او نظریاتی مانند روان‌کاوی فروید، روان‌شناسی فردی آدلر و مادی‌گرایی تاریخی مارکس را شبه‌علم می‌دانست؛ چرا که این نظریه‌ها چنان منعطف طراحی شده‌اند که هر پدیده رفتاری یا تاریخی را درون خود توجیه می‌کنند و عملاً هیچ پدیده قابلی، توانایی ابطال آن‌ها را ندارد.

با این حال، این رهیافت در ساحت جستجوی حقیقت با یک پارادوکس عمیق مواجه است. پوپر از یک سو مدافع «واقع‌گرایی» (Realism) است و اعتقاد دارد حقیقتی عینی و مستقل از ذهن ما وجود دارد که علم به دنبال کشف آن است؛ از سوی دیگر، او معتقد است ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم به طور قطعی بدانیم که به حقیقت رسیده‌ایم. معرفت بشری از نظر او همیشه ظنی، موقتی و خطاپذیر (Fallibilism) است. او با طرح مفهوم «تقرب به صدق» (Verisimilitude) تلاش کرد نشان دهد که نظریه‌های بعدی، محتوای صدق بیشتری نسبت به نظریه‌های قبلی دارند. اما نقد بنیادینی که بر این ایده وارد است، سست بودن پایه‌های معرفتی آن است؛ اگر همه‌ تئوری‌ها صرفاً حدس‌هایی موقتی باشند که در انتظار تازیانه‌ ابطال به سر می‌برند، علم به بنایی ساخته‌شده روی لجن‌زار تبدیل می‌شود که هر لحظه امکان فروپاشی آن وجود دارد. این نگاه، تمایز میان علم معرفتی و شک‌گرایی لجام‌گسیخته را کم‌رنگ می‌کند و نمی‌تواند تبیین کند که چرا بشر باید بر اساس نظریه‌هایی که صرفاً «هنوز ابطال نشده‌اند»، دست به تصمیم‌گیری‌های کلان فناورانه و حیاتی بزند.

واقع‌گرایی غیرجرمی: میانه‌روی فیلسوف در تعلیق صدق

پوپر فلسفه‌ خود را یک «واقع‌گرایی غیرجرمی» می‌نامد. او در کتاب شناخت عینی با ارائه نظریه «جهان‌های سه‌گانه»، تلاش می‌کند تا برای معرفت بشری جایگاهی مستقل دست‌وپا کند. جهان اول، جهان فیزیکی و مادی است؛ جهان دوم، جهان روان‌شناختی و حالات ذهنی فردی است؛ و جهان سوم، جهان محصولات عینی ذهن بشر مانند کتاب‌ها، نظریه‌ها، زبان و هنر است که پس از خلق، مستقل از خالق خود زیست می‌کنند. واقع‌گرایی پوپر بر این مبنا شکل می‌گیرد که نظریه‌های جهان سوم مستقیماً با واقعیات جهان اول روبه‌رو می‌شوند.

اما ویژگی «غیرجرمی» بودن این واقع‌گرایی در این است که پوپر اصرار دارد هیچ معیار قطعی برای صدق وجود ندارد. حقیقت برای او، حکم یک قطب‌نما را دارد که مسیر را نشان می‌دهد اما کشتی هیچ‌گاه به ساحل نهایی آن پهلو نمی‌گیرد. فلسفه انتقادی پوپر، عقلانیت را نه در «توانایی اثبات»، بلکه در «آمادگی برای شنیدن انتقادات و اصلاح خطاها» بازتعریف می‌کند. در این رویکرد، پیوند علم و فلسفه، مسیری همیشگی برای پیرایش معرفت از اوهام است.

نقد اساسی به این ساختار روش‌شناختی این است که تفکیک میان ساحت کشف و ساحت داوری در علم به این سادگی امکان‌پذیر نیست. فیلسوفان بعدی علم، به‌ویژه توماس کوهن با طرح نظریه «پارادایم‌ها» و ایمره لاکاتوش با مطرح کردن «برنامه‌های پژوهشی»، نشان دادند که دانشمندان در مواجهه با اولین مشاهدات ابطال‌کننده، نظریه خود را به دور نمی‌اندازند، بلکه با ایجاد کمربندهای حفاظتی از فرضیات کمکی، هسته سخت نظریه را حفظ می‌کنند. ابطال‌گرایی صلب پوپر با تاریخ واقعی علم ناسازگار است. علاوه بر این، تقلیل عقلانیت به نقد سلبی، ذهن را در نوعی تعلیق معرفتی دائمی قرار می‌دهد که در آن، حرکت به سوی جلو مشخص نیست، زیرا معیار ایجابی مشخصی برای ترجیح یک نظریه بر دیگری (جز ابطال نشدن موقت) وجود ندارد.

کارکرد ابطال‌گرایی در علوم انسانی: بن‌بست روش‌شناختی یکسان‌انگاری

بحران جدی‌تر در هندسه فکری پوپر زمانی آشکار می‌شود که او تلاش می‌کند روش‌شناسی ابطال‌گرایی را که برآمده از علوم طبیعی (مانند فیزیک نسبیت انیشتین) بود، به حوزه علوم اجتماعی و انسانی تسری دهد. پوپر مدافع «یگانگی روش‌شناختی» (Methodological Monism) است؛ او باور دارد که منطق پژوهش در علوم طبیعی و علوم اجتماعی یکسان است و در هر دو ساحت باید از روش حدس و ابطال استفاده کرد.

این یکسان‌انگاری، چشم خود را بر تفاوت‌های ماهوی و جوهری میان موضوعات علوم طبیعی و علوم انسانی می‌بندد. در علوم طبیعی، محقق با ماده و پدیده‌های فاقد آگاهی و اراده روبه‌رو است که رفتاری تکرارپذیر و قانون‌مند دارند. اما در علوم انسانی، موضوع مطالعه «انسان» است؛ موجودی صاحب اراده، آگاهی، فرهنگ و ارزش که کنش‌های او برخلاف واکنش‌های فیزیکی، واجد معناست. پدیده‌های اجتماعی به شدت کیفی، تاریخی، متغیر و وابسته به بافتار (Context) هستند. رفتارهای انسانی را نمی‌توان در شرایط آزمایشگاهی کنترل‌شده قرار داد تا بتوان گزاره‌های مربوط به آن‌ها را به طور دقیق ابطال کرد.

زمانی که پوپر روش ابطال‌گرایی را در علوم انسانی جاری می‌کند، عملاً این علوم را به سمت سطحی‌نگری و بریدگی از مبانی تئوریک کلان سوق می‌دهد. پدیده‌های عمیق انسانی مانند ایمان، عدالت، هویت و ساختارهای پنهان قدرت، ماهیتی ابطال‌پذیر به معنای پوزیتیویستی یا پوپری ندارند. اگر معیار علمیت، ابطال‌پذیری تجربی باشد، بخش عظیمی از دستاوردهای جامعه‌شناسی، فلسفه سیاسی، روان‌شناسی عمیق و اقتصاد تئوریک باید به عنوان شبه‌علم طرد شوند. این امر منجر به نوعی «علم‌زدگی» (Scientism) پنهان در اندیشه پوپر می‌شود که ساحت‌های غیرتجربی معرفت بشری را بی‌اعتبار جلوه می‌دهد و عقلانیت را در زنجیر تنگِ آزمون‌پذیری حسی محبوس می‌کند.

مصلحت‌گرایی در تکه‌پاره‌های مهندسی اجتماعی

سلوک فکری پوپر در حوزه سیاست، در کتاب مشهور او جامعه باز و دشمنان آن تجلی یافته است. او در این اثر به تبارشناسی تفکر توتالیتاریسم می‌پردازد و افلاطون، هگل و مارکس را به عنوان پیامبران دروغین و دشمنان جامعه باز معرفی می‌کند. جرم بزرگ این فیلسوفان از نظر پوپر، گرایش به «تاریخ‌گرایی» (Historicism) است؛ یعنی این باور که تاریخ دارای یک سیر تکاملی ضرورت‌یافته و قوانین پنهانی است که با کشف آن‌ها می‌توان آینده را پیش‌بینی و جامعه را به سوی یک آرمان‌شهر (Utopia) هدایت کرد. پوپر معتقد است آرمان‌شهرخواهی و تلاش برای ایجاد جامعه‌ کامل، ناگزیر به خشونت، تفتیش عقاید و ایجاد حکومت‌های استبدادی منتهی می‌شود، چرا که مروجان آرمان‌شهر برای تحقق نقشه جامع خود، مجبورند هرگونه مخالفت و نقدی را سرکوب کنند.

در مقابل این نگاه کل‌گرا (Holistic)، پوپر از مفهوم «مهندسی اجتماعی گام‌به‌گام» یا «تکه‌پاره» (Piecemeal Social Engineering) دفاع می‌کند. از نظر او، ما نباید به دنبال تحقق خیر مطلق یا ساختن یک جامعه بی‌عیب‌ونقص باشیم، بلکه وظیفه سیاست‌مداران و مصلحان اجتماعی، کاهش رنج‌های ملموس و عینی بشر در زمان حال است. تغییرات باید کوچک، بازگشت‌پذیر، قابل کنترل و نقدپذیر باشند تا اگر خطایی رخ داد، بتوان به سرعت آن را اصلاح کرد. این ایده، بازتابی مستقیم از روش ابطال‌گرایی در عرصه سیاست است: همان‌طور که در علم به دنبال ابطال خطاهای تئوریک هستیم، در سیاست نیز باید به دنبال شناسایی و ابطال (رفع) آسیب‌های اجتماعی باشیم.

اما نقد بنیادین بر این نظریه سیاسی این است که «مهندسی گام‌به‌گام»، در عمل به نوعی «مصلحت‌گرایی سطحی» و پاسداری از وضعیت موجود (Status Quo) تبدیل می‌شود. این روش، فاقد یک افق تئوریک و جهت‌گیری کلان برای تغییرات ساختاری است. هنگامی که یک جامعه با بحران‌های ساختاری، نابرابری‌های نهادینه‌شده و بی‌عدالتی‌های سیستماتیک روبه‌رو است، اصلاحات جزئی و گام‌به‌گام نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه ممکن است مانند مسکنی موقت، مانع از درمان ریشه‌ای بیماری جامعه شود.

پوپر با نفی هرگونه کل‌گرایی، امکان تغییرات بنیادین و دگرگونی‌های ساختاری مشروع را سلب می‌کند. مهندسی گام‌به‌گام او، عملاً ابزاری در دست تکنوکرات‌ها و بوروکراسی حاکم می‌شود تا بدون دست زدن به بازتوزیع عادلانه قدرت و ثروت، صرفاً به مدیریت روزمره‌ بحران‌ها بپردازند. علاوه بر این، ادعای پوپر مبنی بر آزادی و دموکراسی در جامعه باز، تحلیلی انتزاعی است؛ او متوجه این نکته نبود که در غیاب عدالت اقتصادی و ساختارهای حمایتی کلان، دموکراسی صوری و آزادی‌های سیاسی می‌توانند به راحتی توسط صاحبان سرمایه و قدرت مصادره شوند و جامعه باز در واقعیت، به جامعه‌ای بسته برای طبقات فرودست تبدیل گردد.

کارل پوپر با شجاعت فکری خود توانست ضربات مهلکی بر پیکره دگماتیسم علمی و جزم‌گرایی سیاسی وارد کند. نقد او بر استقرا و افشای ماهیت سرکوبگر آرمان‌شهرهای تاریخ‌گرایانه، گامی رو به جلو در مسیر بیداری عقلانی بود. اما فرجام فلسفه انتقادی او، به دلیل اصرار بر یکسان‌انگاری روش‌شناختی و تقلیل حقیقت به نفی خطا، به نوعی بن‌بست پوزیتیویستی جدید منجر شد.

او که خود را منتقد سرسخت پوزیتیویسم می‌دانست، با اصالت دادن محض به آزمون‌پذیری تجربی به عنوان تنها معیار تمایز علم، در همان دامی افتاد که پوزیتیویست‌ها پهن کرده بودند. در عرصه اجتماعی نیز، هراس بیش از حد او از توتالیتاریسم، او را به سمت محافظه‌کاری روش‌شناختی و تقلیل سیاست به مهندسی بوروکراتیک سوق داد. در نهایت، رهیافت فکری پوپر را می‌توان منظومه‌ای دید که در تفکیک و نقد (سلبی) بسیار موفق، اما در ساختن و هدایت (ایجابی) جامعه و معرفت انسانی، لنگان و ناتوان است؛ چرا که بشر نه می‌تواند در حالت تعلیق دائمی از حقیقت زندگی کند و نه می‌تواند سرنوشت خود را صرفاً به دست مصلحان گام‌به‌گام و مصلحت‌گرایان روزمرگی بسپارد.