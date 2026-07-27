عباسی: انقلاب اسلامی معادلات تمدنی غرب را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی عباسی شامگاه دوشنبه در نشست نخبگانی قائد شهید امت، طلایه دار اخوت، وحدت مقاومت و عزت امت اسلامی که با حضور علما، نخبگان، خانواده‌های شهدا و مسئولان استان گلستان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و شهادت «امام شهید»، اظهار کرد: اربعین سیدالشهدا(ع) تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نماد تاریخی ایستادگی در برابر ظلم، مقاومت در برابر انحراف و مجاهدت برای حفظ عزت امت اسلامی است.

وی با بیان اینکه نهضت امام حسین(ع) همواره چراغ هدایت آزادگان جهان بوده است، افزود: خون شهیدان در تاریخ ماندگار است و همان‌گونه که واقعه عاشورا پس از قرن‌ها زنده مانده، شهادت امام شهید نیز حادثه‌ای تاریخ‌ساز و ماندگار خواهد بود.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به جایگاه رهبر شهید گفت: هرچند بر اساس سنت الهی، همه انسان‌ها روزی از دنیا خواهند رفت، اما شهادت، شخصیت‌های الهی را در تاریخ ماندگار می‌کند و همین ویژگی، عظمت رهبر شهید را دوچندان کرده است.

عباسی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست بررسی ابعاد شخصیتی امام شهید در عرصه وحدت، مقاومت و عزت امت اسلامی است، خاطرنشان کرد: این شخصیت بزرگ، پرچمدار اندیشه‌ای بود که اسلام را نه صرفاً یک دین فردی، بلکه نظامی جامع برای اداره جامعه معرفی می‌کرد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره محدود شدن دین به مسائل فردی گفت: در یک قرن اخیر، برخی متفکران تلاش کردند اسلام را صرفاً در حوزه اخلاق فردی و معنویت تعریف کنند و اداره جامعه را از حوزه دین خارج بدانند، اما اندیشمندانی همچون علامه طباطبایی و امام خمینی(ره) با این نگاه مقابله کردند و اسلام را دارای نظام جامع اجتماعی و حکمرانی دانستند.

وی افزود: امام خمینی(ره) این نظریه را از عرصه اندیشه به میدان عمل آورد و انقلاب اسلامی را بر پایه همین نگاه شکل داد؛ نگاهی که فقه را فلسفه اداره زندگی انسان و حکومت اسلامی را لازمه اجرای احکام الهی می‌داند.

انقلاب اسلامی، الگوی جدید حکمرانی را به جهان معرفی کرد

عباسی تأکید کرد: انقلاب اسلامی، نظریه حکومت دینی را از کتاب‌ها خارج و در میدان عمل پیاده کرد؛ موضوعی که نظام سلطه هرگز حاضر به پذیرش آن نبود.

وی با اشاره به نظریه «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما اظهار کرد: غرب تلاش داشت لیبرال‌دموکراسی را آخرین و کامل‌ترین الگوی حکمرانی معرفی کند، اما انقلاب اسلامی این ادعا را به چالش کشید و نشان داد الگوی دیگری مبتنی بر دین، عدالت و معنویت نیز قابلیت اداره جامعه را دارد.

دشمنی غرب با جمهوری اسلامی، تمدنی است

رئیس جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه تقابل غرب با جمهوری اسلامی صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، گفت: دشمنی نظام سلطه با انقلاب اسلامی، یک تقابل تمدنی و ریشه‌ای است؛ زیرا جمهوری اسلامی معادلاتی را که غرب طی چند قرن برای اداره جهان طراحی کرده بود، برهم زده است.

وی با اشاره به سابقه استعمار کشورهای مختلف توسط قدرت‌های غربی افزود: کشورهای استعمارگر با شعارهایی مانند حقوق بشر و آزادی، ده‌ها کشور را تحت سلطه خود قرار دادند و میلیون‌ها انسان بی‌گناه را قربانی منافع خود کردند، اما امروز نیز همان سیاست‌ها را با شکل و شیوه‌ای جدید دنبال می‌کنند.

عباسی ادامه داد: غرب در حالی مدعی دفاع از حقوق بشر است که در برابر کشتار هزاران کودک و زن بی‌گناه در فلسطین سکوت می‌کند و این رفتار، چهره واقعی تمدن غرب را آشکار ساخته است.

اقتدار علمی، پشتوانه عزت ملی است

نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های علمی گفت: ایران اسلامی در حالی که روزگاری در رتبه‌های پایین علمی جهان قرار داشت، امروز در بسیاری از شاخه‌های علمی همچون فناوری نانو، سلول‌های بنیادی، صنایع هسته‌ای و هوافضا در میان کشورهای برتر جهان قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: عزت ملی بدون اقتدار علمی، اقتصادی و اجتماعی تحقق پیدا نمی‌کند و این دستاوردها نتیجه ایستادگی ملت ایران در مسیر استقلال و مقاومت است.

وحدت، مقاومت و ولایت؛ رمز استمرار مسیر انقلاب

عباسی با تأکید بر اینکه ملت ایران میراث‌دار راه امام راحل و رهبر شهید است، اظهار کرد: این مسیر تنها با حفظ وحدت، مقاومت، تبعیت از ولایت و اعتماد به وعده‌های الهی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: خداوند وعده داده است که اگر مؤمنان در راه حق استقامت کنند، نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد و این وعده، تخلف‌ناپذیر است.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه خطاب به نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان حاضر در جلسه گفت: امروز مسئولیت حفظ و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری بر دوش نخبگان است و همه باید برای تقویت وحدت ملی، عزت اسلامی و استمرار راه انقلاب تلاش کنند.