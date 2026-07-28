  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

آتش‌سوزی مهیب در یک انبار در روسیه+ فیلم

آتش‌سوزی مهیب در یک انبار در روسیه+ فیلم

وقوع آتش‌سوزی مهیب در یک انبار بزرگ در «ولادیمیر» روسیه، نیروهای امدادی را به محل حادثه اعزام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بخش مطبوعاتی وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد که آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک انبار مصالح ساختمانی در شهر «ولادیمیر» رخ داده است.

گزارش‌های مربوط به وقوع آتش‌سوزی در این انبار، واقع در خیابان «گاستلو»، ساعت ۱۴:۵۰ به وقت محلی دریافت شد.

در این بیانیه آمده است: با رسیدن یگان‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات، وقوع آتش‌سوزی در انبار مصالح ساختمانی تأیید شد. وسعت تقریبی حریق ۲۰۰۰ متر مربع برآورد شده و تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت دریافت نشده است.

عملیات اطفای حریق به دلیل چیدمان و ویژگی‌های ساختاری ساختمان با دشواری‌هایی روبروست.

در حال حاضر، آتش در محدوده‌ای مهار شده است.

تاکنون صدها نفر از اطراف محل حادثه تخلیه شده اند.

کد مطلب 6902083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها