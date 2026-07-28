به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بخش مطبوعاتی وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد که آتشسوزی گستردهای در یک انبار مصالح ساختمانی در شهر «ولادیمیر» رخ داده است.
گزارشهای مربوط به وقوع آتشسوزی در این انبار، واقع در خیابان «گاستلو»، ساعت ۱۴:۵۰ به وقت محلی دریافت شد.
در این بیانیه آمده است: با رسیدن یگانهای آتشنشانی و امداد و نجات، وقوع آتشسوزی در انبار مصالح ساختمانی تأیید شد. وسعت تقریبی حریق ۲۰۰۰ متر مربع برآورد شده و تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت دریافت نشده است.
عملیات اطفای حریق به دلیل چیدمان و ویژگیهای ساختاری ساختمان با دشواریهایی روبروست.
در حال حاضر، آتش در محدودهای مهار شده است.
تاکنون صدها نفر از اطراف محل حادثه تخلیه شده اند.
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