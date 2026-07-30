امروز ۱۱۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت ۲۳۳ هزار و ۹۴۲ تردد در مرز بین‌المللی مهران در روز هفتم مردادماه، اظهار داشت که در این مدت، ۱۶۰ هزار و ۸۸ زائر ایرانی از کشور خارج شده‌اند و ۷۱ هزار و ۲۱۸ نفر نیز وارد کشور شده‌اند و همچنین یک هزار و ۱۰۸ زائر خارجی از مرز مهران خارج شده و ۷۳۳ نفر نیز وارد کشور شده‌اند.

وی با بیان اینکه از بامداد امروز تاکنون، بیش از ۱۱۰ هزار تردد در این پایانه ثبت شده است، افزود: این آمار، نشان از ادامه روند صعودی ترددها و جایگاه ویژه مرز مهران به عنوان پرترددترین گذرگاه زمینی کشور به عتبات عالیات دارد و انتخاب بیش از ۶۲ درصدی زائران برای تردد از این مرز، گویای امنیت، نزدیکی به عتبات و زیرساخت‌های مناسب این مسیر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، تصریح کرد: روز گذشته بیش از ۴۵ هزار نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند و امروز نیز نزدیک به ۳۰ هزار زائر وارد کشور شده‌اند و با توجه به افزایش حجم ترددها در روزهای آینده، تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

صالحیان با اشاره به فعالیت گسترده ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مواکب و آشپزخانه‌های خدمت‌رسان در مرز مهران، خاطرنشان کرد: در حوزه پارکینگ‌های شهرستان مهران نیز جای پارک خودروهای زائران وجود دارد و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه سماح، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.