به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سرگزی با اشاره به اجرای طرح خرید تضمینی گندم در استان افزود: امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت، خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را در قالب خرید تضمینی انجام میدهند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از نخستین استانهایی بود که عملیات خرید گندم در آن از حدود فروردینماه آغاز شد و این روند همچنان ادامه دارد و تا پایان شهریور نیز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به فعالیت ۱۵ مرکز خرید گندم در استان اظهار داشت: تاکنون حدود ۳۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
سرگزی ادامه داد: مجموع مطالبات گندمکاران استان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که پرداخت باقیمانده آن نیز در دستور کار قرار دارد.
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