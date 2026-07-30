به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سرگزی با اشاره به اجرای طرح خرید تضمینی گندم در استان افزود: امسال شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت، خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را در قالب خرید تضمینی انجام می‌دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از نخستین استان‌هایی بود که عملیات خرید گندم در آن از حدود فروردین‌ماه آغاز شد و این روند همچنان ادامه دارد و تا پایان شهریور نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵ مرکز خرید گندم در استان اظهار داشت: تاکنون حدود ۳۵ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

سرگزی ادامه داد: مجموع مطالبات گندم‌کاران استان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که پرداخت باقی‌مانده آن نیز در دستور کار قرار دارد.