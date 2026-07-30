تردد در محورهای منتهی به مهران روان است

سرهنگ ایرج مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مطلوب ترافیک در محورهای مواصلاتی استان، اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته، تردد در محور ایلام به مهران به صورت روان در جریان بوده است و خوشبختانه هیچ گونه تصادف منجر به فوت زائران در سطح استان رخ نداده است و با توجه به آغاز موج بازگشت زائران، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت ترافیک در این ایام اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه در محورهای دهلران به مهران و ملکشاهی به مهران نیز تردد به صورت روان در جریان است، افزود: در مسیر اسلام‌آباد، ایوان و ایلام نیز ترافیک عادی و روان است و پلیس راه با استقرار نیروهای خود در نقاط مختلف، بر روند ترددها نظارت کامل دارد و خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در این محورها مشاهده نشده است.

رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به اینکه محدودیت‌های ترافیکی در برخی نقاط برای تسهیل تردد زائران اعمال شده است، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد، از رانندگان درخواست می‌شود که با صبر و حوصله و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند و با توجه به گرمای هوا و خستگی ناشی از سفر، رانندگان باید قبل از حرکت، استراحت کافی داشته باشند.

مظفری با تأکید بر اینکه بیشترین علت تصادفات در ۱۴ روز گذشته، مربوط به خستگی و خواب‌آلودگی بوده است، خاطرنشان کرد: از رانندگان تقاضا می‌شود هر دو ساعت یکبار، حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در صورت احساس خستگی، حتماً در کنار جاده توقف کرده و استراحت نمایند و همچنین از شتاب و عجله در رانندگی خودداری کنند تا شاهد سفری ایمن برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.