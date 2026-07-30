حضور سفیر عراق در مشهد مقدس و ادای احترام به مقام والای رهبر شهید+ عکس

خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: دکتر یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر جمهوری عراق در جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در راستای تقویت و تعمیق روابط دوجانبه ایران و عراق و بررسی زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک، وارد شهر مشهد مقدس شد.

بر اساس این گزارش، وی در آغاز سفر خود، به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام علی بن موسی‌الرضا (ع) مشرف شد و سپس با حضور بر مزار شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.

سفیر عراق همچنین در دیدار و گفت‌وگو با تولیت آستان قدس رضوی، ضمن ابراز تسلیت به دلیل شهادت امام امت ، درباره توسعه همکاری‌ها و روابط مذهبی و فرهنگی میان دو کشور به تبادل نظر پرداخت.

در ادامه این سفر، دکتر الحجاج با استاندار محترم خراسان رضوی نیز دیدار کرد. در این نشست، مهم‌ترین موضوعات مشترک و ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و خدمات زائران میان ایران و عراق مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است که شهر مشهد مقدس هر ساله میزبان بیشترین تعداد زائران و مسافران عراقی در جمهوری اسلامی ایران است و از جایگاه ویژه‌ای در توسعه روابط مردمی و مذهبی میان دو کشور برخوردار است.