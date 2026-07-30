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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

مدیرکل محیط زیست کرمانشاه از اجرای برنامه‌های «اربعین سبز» بازدید کرد

مدیرکل محیط زیست کرمانشاه از اجرای برنامه‌های «اربعین سبز» بازدید کرد

کرمانشاه- مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمانشاه با حضور در موکب‌های مسیر تردد زائران اربعین، بر لزوم کاهش مصرف پلاستیک، مدیریت صحیح پسماند و مشارکت همگانی در اجرای برنامه «اربعین سبز» تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه سعید دزفولی‌نژادبا حضور در تعدادی از موکب‌های مستقر در مسیر تردد زائران اربعین حسینی، از روند اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی «اربعین سبز» بازدید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این بازدید با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مدیریت صحیح پسماند و ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی زائران و خادمان موکب‌ها انجام شد تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در حفظ محیط زیست در ایام اربعین فراهم شود.

وی افزود: در جریان این بازدید، اقلام فرهنگی، آموزشی و ترویجی با محوریت اجرای برنامه «اربعین سبز» و حفاظت از محیط زیست میان زائران و خادمان موکب‌ها توزیع شد و بر ضرورت رعایت اصول زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند و مدیریت صحیح زباله‌های تولیدی در طول برگزاری مراسم اربعین تأکید شد.

دزفولی‌نژاد با اشاره به اقدامات آموزشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: کارشناسان و کارکنان این اداره کل با حضور در موکب‌ها، آموزش‌های چهره‌به‌چهره در زمینه کاهش مصرف ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی، استفاده از ظروف چندبارمصرف و دوستدار محیط زیست، تفکیک پسماند از مبدأ و حفظ پاکیزگی محیط را به زائران و خادمان ارائه کردند.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای موفق برنامه «اربعین سبز» است و تلاش شده با ارتباط مستقیم با زائران و مسئولان موکب‌ها، اهمیت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در این اجتماع بزرگ معنوی تبیین شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی آن با ظروف چندبارمصرف را اقدامی مؤثر در کاهش حجم پسماند و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دانست و گفت: استفاده از ظروف سازگار با محیط زیست نقش مهمی در حفظ سلامت زیست‌بوم‌ها دارد و همراهی موکب‌داران و زائران می‌تواند تحقق اهداف برنامه «اربعین سبز» را تسریع کند.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: مشارکت فعال زائران، خادمان و مسئولان موکب‌ها در مدیریت صحیح پسماند، تفکیک زباله از مبدأ و کاهش مصرف پلاستیک، تأثیر بسزایی در حفظ پاکیزگی مسیرهای تردد زائران و مناطق مرزی خواهد داشت.

دزفولی‌نژاد در پایان گفت: کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در طول ایام اربعین اجرای برنامه‌های «اربعین سبز» را با جدیت ادامه خواهند داد و از تمامی زائران، خادمان و مسئولان موکب‌ها درخواست می‌شود با رعایت اصول مدیریت پسماند، کاهش مصرف ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی و استفاده از ظروف چندبارمصرف، در حفاظت از محیط زیست و برگزاری هرچه باشکوه‌تر و پاکیزه‌تر این رویداد عظیم معنوی مشارکت کنند.

کد مطلب 6903808

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