به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه سعید دزفولی‌نژادبا حضور در تعدادی از موکب‌های مستقر در مسیر تردد زائران اربعین حسینی، از روند اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی «اربعین سبز» بازدید کرد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این بازدید با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، مدیریت صحیح پسماند و ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی زائران و خادمان موکب‌ها انجام شد تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر مردم در حفظ محیط زیست در ایام اربعین فراهم شود.



وی افزود: در جریان این بازدید، اقلام فرهنگی، آموزشی و ترویجی با محوریت اجرای برنامه «اربعین سبز» و حفاظت از محیط زیست میان زائران و خادمان موکب‌ها توزیع شد و بر ضرورت رعایت اصول زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند و مدیریت صحیح زباله‌های تولیدی در طول برگزاری مراسم اربعین تأکید شد.



دزفولی‌نژاد با اشاره به اقدامات آموزشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: کارشناسان و کارکنان این اداره کل با حضور در موکب‌ها، آموزش‌های چهره‌به‌چهره در زمینه کاهش مصرف ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی، استفاده از ظروف چندبارمصرف و دوستدار محیط زیست، تفکیک پسماند از مبدأ و حفظ پاکیزگی محیط را به زائران و خادمان ارائه کردند.



وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین ارکان اجرای موفق برنامه «اربعین سبز» است و تلاش شده با ارتباط مستقیم با زائران و مسئولان موکب‌ها، اهمیت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در این اجتماع بزرگ معنوی تبیین شود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه کاهش مصرف پلاستیک و جایگزینی آن با ظروف چندبارمصرف را اقدامی مؤثر در کاهش حجم پسماند و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دانست و گفت: استفاده از ظروف سازگار با محیط زیست نقش مهمی در حفظ سلامت زیست‌بوم‌ها دارد و همراهی موکب‌داران و زائران می‌تواند تحقق اهداف برنامه «اربعین سبز» را تسریع کند.



وی با تأکید بر اینکه صیانت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: مشارکت فعال زائران، خادمان و مسئولان موکب‌ها در مدیریت صحیح پسماند، تفکیک زباله از مبدأ و کاهش مصرف پلاستیک، تأثیر بسزایی در حفظ پاکیزگی مسیرهای تردد زائران و مناطق مرزی خواهد داشت.



دزفولی‌نژاد در پایان گفت: کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در طول ایام اربعین اجرای برنامه‌های «اربعین سبز» را با جدیت ادامه خواهند داد و از تمامی زائران، خادمان و مسئولان موکب‌ها درخواست می‌شود با رعایت اصول مدیریت پسماند، کاهش مصرف ظروف یک‌بارمصرف پلاستیکی و استفاده از ظروف چندبارمصرف، در حفاظت از محیط زیست و برگزاری هرچه باشکوه‌تر و پاکیزه‌تر این رویداد عظیم معنوی مشارکت کنند.