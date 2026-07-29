ارائه خدمات درمانی به ۴۶۰۰ زائر اربعین

غلامعلی فخاری اشرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم درمانی جمعیت هلالاحمر مازندران مستقر در درمانگاه هتل الیسر شهر کربلا از یکم تا ششم مردادماه ۱۴۰۵ به چهار هزار و ۶۹۵ نفر از زائران اربعین حسینی خدمات درمانی و پزشکی ارائه کرده است.
وی افزود: در این مدت چهار هزار و ۳۹۵ مورد ویزیت عمومی، ۳۰۰ مورد ویزیت تخصصی، چهار هزار و ۵۰۰ فقره خدمات پرستاری و چهار هزار و ۶۰۱ فقره خدمات دارویی به مراجعهکنندگان ارائه شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران با اشاره به ترکیب نیروهای اعزامی گفت: تیم درمانی این جمعیت با ۵۵ نفر شامل پزشکان عمومی و متخصص، پرستاران، تکنسینهای دارویی، مترجمان، نیروهای پذیرش، روابط عمومی، تدارکات، تأسیسات، انتظامات و خدمات در کربلا مستقر است.
فخاری اشرفی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۷ نیروی امدادی شامل نجاتگران، پزشک، پرستاران و نیروهای داوطلب نیز در قالب کاروان امدادی و پشتیبانی، خدمات امدادی و درمانی لازم را به زائران ارائه میکنند.
وی با اشاره به تجهیزات اعزامی این جمعیت خاطرنشان کرد: برای پشتیبانی از عملیات اربعین ۱۴۰۵، هشت دستگاه ناوگان امدادی، درمانی و پشتیبانی شامل یک دستگاه تریلی کانتینردار، یک دستگاه اتوبوسآمبولانس، سه دستگاه آمبولانس، یک خودروی کمکدار و دو دستگاه کامیونت به کشور عراق اعزام شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر مازندران تأکید کرد: خدمترسانی تیمهای درمانی و امدادی این جمعیت تا پایان مأموریت اربعین بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت.
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