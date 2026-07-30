سعید لطفی سرمربی تیم فوتبال «ب» استقلال ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه استقلال، سعید لطفی سرمربی تیم فوتبال استقلالِ ب که از هفته هفتم فصل گذشته هدایت این تیم را بر عهده گرفت، پس از توافق با مدیران باشگاه قرارداد خود را تمدید کرد تا در فصل پیش رو نیز روی نیمکت آبی‌پوشان حضور داشته باشد.

لطفی در فصل گذشته با حضور در کادر فنی استقلال سیستان و بلوچستان، روندی موفق را همراه با این تیم آغاز کرد و با ایجاد تحول در عملکرد فنی تیم، نتایج قابل قبولی را به دست آورد.

پس از پایان فصل، مذاکرات میان سعید لطفی و مدیران باشگاه استقلال برای ادامه همکاری آغاز شد و در نهایت با توافق طرفین به نتیجه رسید تا وی همچنان هدایت تیم فوتبال استقلالِ ب را بر عهده داشته باشد.