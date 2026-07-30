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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

جریان گاز بخشی از شهر تاکستان یکشنبه قطع می‌شود

جریان گاز بخشی از شهر تاکستان یکشنبه قطع می‌شود

قزوین- شرکت گاز استان قزوین اعلام کرد جریان گاز بخشی از شهر تاکستان به دلیل انجام تعمیرات اضطراری و رفع نشت گاز، روز یکشنبه ۱۱ مردادماه به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان قزوین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل انجام عملیات تعمیرات اضطراری و رفع نشت گاز، جریان گاز در بخش‌هایی از شهر تاکستان روز یکشنبه ۱۱ مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، ضلع جنوبی خیابان اسدآبادی و کوچه‌های ارغوان ۲۳، ۲۵، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۱ تحت تأثیر این قطعی قرار خواهند گرفت.

شرکت گاز از مشترکان خواست تا پیش از وصل مجدد جریان گاز، از بسته بودن شیر تمام وسایل گازسوز اطمینان حاصل کرده و از هرگونه دستکاری تجهیزات گازرسانی از جمله کنتور و رگلاتور خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است مشترکان در صورت نیاز می‌توانند با مرکز پاسخگویی ۱۹۴ یا شماره ۰۲۸۳۲۲۳۳۱۵۶ دفتر امداد اداره گاز تاکستان تماس بگیرند.

کد مطلب 6903886

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