باند ۱۳ نفره شرکت هرمی در پرند منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامعلی نعمتی از انهدام یک باند ۱۳ نفره شرکت هرمی در شهر پرند خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی در شهر پرند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان رباط‌کریم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، اعضای این باند را شناسایی کردند و در عملیاتی هدفمند، ۱۳ متهم را در مخفیگاهشان در شهر پرند دستگیر کردند.

نعمتی با بیان اینکه در بازرسی از محل، ۲۰ جلد کتاب و جزوات آموزشی مربوط به عضوگیری شرکت‌های هرمی کشف شد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.