تداوم هوای گرم تا اواسط هفته آینده در ایلام

احسان احمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، اظهار داشت: تا اواسط هفته آینده، نوسانات محسوس دمایی در سطح استان پیشبینی نمیشود و توده هوای گرم در استان تداوم خواهد داشت و حداکثر دماها در نواحی گرمسیری استان در محدوده ۴۹ تا ۵۰ درجه و در نواحی سردسیر نیز در محدوده ۳۹ تا ۴۰ درجه خواهد بود و برای شهر مهران نیز حداکثر دما حدود ۴۸ تا ۴۹ درجه پیشبینی میشود.
وی با بیان اینکه در برخی ساعات تا اوایل هفته آینده، وزش باد نسبتاً شدید لحظهای را خواهیم داشت، افزود: این وزش باد میتواند آسیبهایی را به سازههای سبک از قبیل تابلوهای تبلیغاتی و بنرها وارد کند و در این خصوص لازم است توجه لازم صورت گیرد و همچنین تا یک هفته آینده، در آسمان استان رشد ابر و ناپایداریهای جوی را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی استان ایلام با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم هوای گرم، زائران و شهروندان باید تمهیدات لازم را برای پیشگیری از گرمازدگی در نظر داشته باشند، خاطرنشان کرد: مصرف مایعات کافی، پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما و استفاده از لباسهای سبک و خنک، از جمله توصیههای اصلی به زائران و شهروندان است و همچنین با توجه به وزش باد، از استحکام سازههای سبک مانند موکبها و چادرهای مستقر در مسیر تردد زائران اطمینان حاصل شود و امیدواریم با رعایت این نکات، شاهد سفری سالم و بدون دغدغه برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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