تداوم هوای خنک تابستانی در قزوین تا اوایل هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بهروزی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، جو استان قزوین تا اوایل هفته آینده نسبتاً پایدار خواهد بود و در بیشتر مناطق، آسمانی صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با نفوذ زبانه‌های پرفشار، دمای هوا امروز و فردا نیز نسبت به شرایط معمول این فصل اندکی کاهش می‌یابد و تداوم هوای نسبتاً خنک تابستانی در سطح استان مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان قزوین تصریح کرد: با شمالی شدن جریانات هوا، وزش بادهای نسبتاً خنک در کانال بادی استان، به‌ویژه در شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا ادامه خواهد داشت.

بهروزی با اشاره به وضعیت ارتفاعات شمالی استان گفت: برای این مناطق گاهی افزایش ابر و احتمال شکل‌گیری مه پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بامداد امروز آوج با ۱۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان بود و حداقل دمای شهر قزوین نیز ۱۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

