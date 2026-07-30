https://mehrnews.com/x3cHfX ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۸ کد مطلب 6903460 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۸ لحظه انتقال پیکر شهدای جنایت آمریکا در جزیره قشم قشم- در این ویدئو لحظه انتقال پیکر شهدای، حمله آمریکا به محله مسکونی چاه تنگو قشم را میبینید. دریافت 8 MB کد مطلب 6903460 کپی شد مطالب مرتبط فرماندار قشم: تا این لحظه اصابتی در قشم گزارش نشده است قشم امن ترین شهرستان استان هرمزگان است جزئیاتی از حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به یک خانواده ۵ نفره در قشم افزایش شش درصدی صادرات در گمرک قشم برچسبها ایالات متحده امریکا قشم هرمزگان
نظر شما