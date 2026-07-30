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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۸

لحظه انتقال پیکر شهدای جنایت آمریکا در جزیره قشم

لحظه انتقال پیکر شهدای جنایت آمریکا در جزیره قشم

قشم- در این ویدئو لحظه انتقال پیکر شهدای، حمله آمریکا به محله مسکونی چاه تنگو قشم را می‌بینید.

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کد مطلب 6903460

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