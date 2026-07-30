 برق مناطق متاثر از حملات دشمن به قشم وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره قشم، یک ترانس برق مورد هدف قرار گرفته شده و برق برخی مناطق در شرایط ناپایدار قرار داشت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی و نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شده‌اند و عملیات ایمن‌سازی، رفع خطر و ترمیم شبکه برق با سرعت انجام شد.

حسن‌زاده با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق انجام شده است، گفت: وضعیت برق جزیره و محلات متاثر از حملات دشمن به پایداری رسیده است و مشکلی در آب و دیگر زیرساخت‌ها نیز وجود ندارد.