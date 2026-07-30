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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

 برق مناطق متاثر از حملات دشمن به قشم وصل شد

 برق مناطق متاثر از حملات دشمن به قشم وصل شد

قشم - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از وصل شدن برق مناطق متاثر از حملات دشمن به قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: در پی حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره قشم، یک ترانس برق مورد هدف قرار گرفته شده و برق برخی مناطق در شرایط ناپایدار قرار داشت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی و نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در محل حاضر شده‌اند و عملیات ایمن‌سازی، رفع خطر و ترمیم شبکه برق با سرعت انجام شد.

حسن‌زاده با بیان اینکه روند بازسازی شبکه برق انجام شده است، گفت: وضعیت برق جزیره و محلات متاثر از حملات دشمن به پایداری رسیده است و مشکلی در آب و دیگر زیرساخت‌ها نیز وجود ندارد.

کد مطلب 6903643

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