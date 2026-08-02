به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یازدهم مرداد، دو زمینلرزه استان خوزستان را لرزاند که طبق اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری، نخستین زمینلرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۰۳:۱۳ در حوالی سالند به وقوع پیوست.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۶۷ عرض شمالی و ۴۸.۷۴ طول شرقی ثبت شد که نزدیکترین شهرها به کانون آن سالند با ۲۱ کیلومتر، اندیمشک با ۴۳ کیلومتر و دزفول با ۴۴ کیلومتر فاصله بودند.
ساعاتی بعد و در ساعت ۰۵:۵۲ دومین زمینلرزه با بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی قلعهتل به ثبت رسید. این زلزله نیز در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و موقعیت جغرافیایی ۳۱.۶۳ عرض شمالی و ۴۹.۷ طول شرقی رخ داد که نزدیکترین مراکز جمعیتی به آن قلعهتل با ۱۷ کیلومتر، باغملک با ۲۰ کیلومتر و هفتکل با ۲۶ کیلومتر فاصله بودند.
گزارشهای دریافتی حاکی از نبود خسارات جانی و مالی است و وضعیت در مناطق زلزلهزده عادی گزارش میشود.
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