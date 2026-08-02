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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۰۹

وقوع ۲ زمین‌لرزه‌ بامدادی در خوزستان

وقوع ۲ زمین‌لرزه‌ بامدادی در خوزستان

اهواز - دو زمین لرزه بامداد امروز یکشنبه دو منطقه در استان خوزستان را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یازدهم مرداد، دو زمین‌لرزه استان خوزستان را لرزاند که طبق اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری، نخستین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۱ ریشتر در ساعت ۰۳:۱۳ در حوالی سالند به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۲.۶۷ عرض شمالی و ۴۸.۷۴ طول شرقی ثبت شد که نزدیک‌ترین شهرها به کانون آن سالند با ۲۱ کیلومتر، اندیمشک با ۴۳ کیلومتر و دزفول با ۴۴ کیلومتر فاصله بودند.

ساعاتی بعد و در ساعت ۰۵:۵۲ دومین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۵ ریشتر در حوالی قلعه‌تل به ثبت رسید. این زلزله نیز در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و موقعیت جغرافیایی ۳۱.۶۳ عرض شمالی و ۴۹.۷ طول شرقی رخ داد که نزدیک‌ترین مراکز جمعیتی به آن قلعه‌تل با ۱۷ کیلومتر، باغ‌ملک با ۲۰ کیلومتر و هفتکل با ۲۶ کیلومتر فاصله بودند.

گزارش‌های دریافتی حاکی از نبود خسارات جانی و مالی است و وضعیت در مناطق زلزله‌زده عادی گزارش می‌شود.

کد مطلب 6905744

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