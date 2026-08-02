خرید تضمینی بیش از ۱۸ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، عسگر قنبری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در سطح استان اظهار کرد: فرآیند خرید محصول گندم کشاورزان از ابتدای فصل برداشت با همکاری مراکز خرید، کارخانجات آرد، تعاونیهای روستایی و دستگاههای مرتبط با نظم و برنامهریزی مناسب در حال انجام است و تلاش میشود محصول تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن تحویل و ثبت شود.
وی تصریح کرد: تا تاریخ ۱۱ تیرماه، میزان خرید تضمینی گندم توسط مراکز خرید استان به ۱۸ هزار و ۶۹۷.۳ تن رسیده است که نشاندهنده مشارکت مطلوب کشاورزان در اجرای سیاست خرید تضمینی و تحویل محصول به مراکز رسمی است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آمار موجود، سیلوی شهید استکی با خرید ۴ هزار و ۵۴۳.۵ تن بیشترین میزان خرید را در میان مراکز استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، کارخانه والسی با ۲ هزار و ۸۳۶.۹ تن، تعاونی شهید رجایی الونی با ۲ هزار و ۴۲۶ تن، کارخانه خوشه زرین با ۲ هزار و ۶۰ تن و تعاونی دهصحرا با ۲ هزار تن از مهمترین مراکز خرید گندم استان محسوب میشوند.
قنبری با اشاره به عملکرد سایر مراکز خرید بیان داشت: تعاونی لردگان یک هزار و ۴۴.۲ تن، مرکز نافج یک هزار و ۶۰ تن، کارخانه زاگرس ۶۱۴ تن، تعاونی مالخلیفه ۵۹۷ تن، کارخانه هفشجان ۴۹۴ تن، مرکز امامقیس ۲۳۰ تن، دستگرد ۲۳۵ تن، سورشجان ۲۱۹ تن، جونقان ۱۹۰ تن، گهرو ۱۰۰ تن و تعاونی اردل ۴۷.۷ تن گندم از کشاورزان خریداری کردهاند.
وی اضافه کرد: از مجموع گندم خریداریشده، تاکنون ۱۷ هزار و ۴۶۷.۶ تن در سامانه سیفا ثبت شده و روند ثبت اطلاعات سایر محمولهها نیز با هماهنگی مراکز خرید در حال انجام است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین برنامههای دولت برای حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید این محصول راهبردی است و سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام ظرفیت، روند خرید، ثبت اطلاعات و پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران را دنبال میکند.
قنبری در پایان از گندمکاران خواست پس از برداشت محصول، گندم خود را به مراکز مجاز خرید تضمینی تحویل دهند تا ضمن بهرهمندی از مزایای این طرح، فرآیند خرید، ثبت اطلاعات و پرداخت مطالبات آنان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
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