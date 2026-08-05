فیروزنیا: ۱۰ تن پسماند صنعتی از یک واحد تولیدی فیروزکوه امحاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حدود ۱۰ تن پسماند صنعتی و ویژه شامل لجن تصفیهخانه فاضلاب، ضایعات آبمیوه و ضایعات ظروف شیشهای از یکی از واحدهای صنایع غذایی شهرستان فیروزکوه، با نظارت کارشناسان محیط زیست و توسط شرکت معتمد، به مرکز مجاز امحاء منتقل شد.
وی افزود: این عملیات پس از ثبت درخواست در سامانه جامع محیط زیست و دریافت تأییدیههای لازم انجام شد و محموله پس از طی مراحل قانونی به مرکز مجاز انتقال یافت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه با اشاره به الزامات قانون مدیریت پسماند، تصریح کرد: مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان است و تمامی مراحل جمعآوری، حمل و انتقال باید مطابق ضوابط زیستمحیطی انجام شود.
فیروزنیا خاطرنشان کرد: نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه با هدف پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، حفاظت از منابع طبیعی و تضمین دفع ایمن این پسماندها بهصورت مستمر ادامه دارد.
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