۳۵ درصد برق تهران در پاکدشت تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مومنی، ظهر جمعه، در جلسه بررسی مشکلات نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت، اظهار کرد: نیروگاه شهدای پاکدشت سال گذشته با تولید ۱۶.۶ میلیون مگاواتساعت برق، ۴.۲ درصد از برق کشور و ۳۵ درصد برق مورد نیاز تهران را تأمین کرد.
وی افزود: این نیروگاه با وجود چالشهایی همچون ناترازی انرژی، کمبود سوخت و شرایط جنگی، با اتکا به توان نیروهای متخصص، رکورد تاریخی تولید برق از زمان احداث را به ثبت رساند.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهدای پاکدشت تصریح کرد: در سال گذشته، این مجموعه با اجرای تعمیرات اساسی و پیشگیرانه، افزایش بهرهوری، توسعه سرمایه انسانی و رعایت الزامات ایمنی و زیستمحیطی، موفق به رشد ۶ درصدی تولید شد.
مومنی با اشاره به برنامههای توسعهای نیروگاه خاطرنشان کرد: تلاش داریم طی پنج سال آینده، هزار مگاوات برق از طریق نیروگاههای خورشیدی وارد مدار شود.
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