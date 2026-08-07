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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

۳۵ درصد برق تهران در پاکدشت تامین می شود

۳۵ درصد برق تهران در پاکدشت تامین می شود

پاکدشت- مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهدای پاکدشت گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت سال گذشته ۳۵ درصد برق مورد نیاز تهران را تأمین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مومنی، ظهر جمعه، در جلسه بررسی مشکلات نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت، اظهار کرد: نیروگاه شهدای پاکدشت سال گذشته با تولید ۱۶.۶ میلیون مگاوات‌ساعت برق، ۴.۲ درصد از برق کشور و ۳۵ درصد برق مورد نیاز تهران را تأمین کرد.

وی افزود: این نیروگاه با وجود چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی، کمبود سوخت و شرایط جنگی، با اتکا به توان نیروهای متخصص، رکورد تاریخی تولید برق از زمان احداث را به ثبت رساند.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شهدای پاکدشت تصریح کرد: در سال گذشته، این مجموعه با اجرای تعمیرات اساسی و پیشگیرانه، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه انسانی و رعایت الزامات ایمنی و زیست‌محیطی، موفق به رشد ۶ درصدی تولید شد.

مومنی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای نیروگاه خاطرنشان کرد: تلاش داریم طی پنج سال آینده، هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی وارد مدار شود.

کد مطلب 6910351

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