به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محسن مفید به مناسبت روز خبرنگار، پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ
(مائده/۲۷)
از مهمترین گروههای نقشآفرین در جامعه بشری که در سعادتمندی و یا شقاوت و انحطاط آنها اثر داشته خبرنگاران و خبرآوران بودهاند.
این نقش در تعالی فردی و جمعی بشر از چنان جایگاهی برخوردار بوده است که خداوند بافضیلتترین بندگان خود از نظر حسبونسب و ایمان و علم و اخلاق را مأمور به این مهم کرده. تمدنهای بزرگ از بعثت آنان ناشی شده و اگر عدل و انصاف و حکمت و اخلاق و سلوک الی الحق در متن و بطن اجتماع انسانی دیدهام میشود از مجاهدت آنان نشأت گرفته است.
در نقطه مقابل آن نیز مهمترین عناصر جبهه باطل که در خط مقدم تقابل با حق هستند بنگاههای سخنپراکنی و قلم به مزدانی بوده که همت آنان ایجاد شک و شبهه در باور صحیح و ثقیم تودههای مردم و انشقاق در صفوف بههمپیوسته آنان و تضعیف جایگاه امام حق در راهبری جامعه در طی طریق بر صراط مستقیم بوده است .
انقلاب اسلامی فرصتی جدید برای بروز و ظهور جبهه رسانهای حق در تقابل با طاغوت ایجاد کرد. در این میان خبرنگارانی برای تحقق مأموریت خطیر خود با تقدیم جان و نثار خون، دفتر خبرآوران راستین و صادق را امضا و آخرین خبر را با خون خود نگاشتند. در عصری که اصلیترین خط تقابل با جبهه حق جنگ رسانهای با دشمن است و ابزار و امکانات نوین نظیر هوش مصنوعی پیچیدگی آن را صدچندان کرده اهمیت نقش اصحاب رسانه را مضاعف کرده است که امید است باهمت جبهه رسانهای حق و همافزایی و هماهنگی بیشتر شاهد پیروزی نهایی بر باطل و طواغیت باشیم.
هفدهم مرداد روز خبرنگار را به پاسداشت قلمهای حقیقتجو به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک عرض میکنم و به روح بلند همه شهدای عرصه خبر خاصه شهید محمود صارمی درود میفرستم.
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