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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در میبد

فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در میبد

یزد - رئیس اورژانس استان یزد، از فوت نوجوان دوازده ساله بر اثر غرق شدگی در شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد، جواد سهیلی گفت: تماسی مبنی بر غرق شدگی یک پسر دوازده ساله در استخر شنا در شهرستان میبد دریافت و بلافاصله هماهنگی لازم جهت اعزام آمبولانس به محل حادثه انجام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس، عملیات احیای قلبی_ریوی را برای کودک تا رسیدن به بیمارستان انجام دادند که متاسفانه علیرغم تلاش کادر درمان اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان مقصد، نوجوان فوت کرده است.

سهیلی افزود: با توجه به افزایش آمار غرق‌شدگی در سال جاری، رعایت نکات ایمنی از جمله مراقبت ویژه از کودکان و افراد کم سن در اطراف استخرها، نهرها و سایر منابع آبی، خودداری از شنا در مناطق عمیق و توجه جدی به توصیه‌های ایمنی در استخرها و سواحل دریا، می‌تواند از بروز حوادث و پیامدهای جبران‌ناپذیر پیشگیری کند.

کد مطلب 6910202

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