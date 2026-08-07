به گزارش خبرگزاری مهر، سه نفر از شناگران و مسافران هنگام حضور در آب با خطر غرقشدگی مواجه شدند.
پس از اعلام حادثه، امدادگران جمعیت هلالاحمر جویبار با همکاری ناجیان غریق در محل حاضر شده و افراد گرفتار در آب را به سلامت از دریا خارج کردند.
نیروهای امدادی پس از انتقال حادثهدیدگان به ساحل، اقدامات اولیه امدادی را برای آنان انجام دادند که در ادامه، یکی از نجاتیافتگان برای دریافت خدمات درمانی بیشتر با آمبولانس هلالاحمر به مرکز درمانی منتقل شد.
جمعیت هلالاحمر جویبار با توجه به افزایش حضور مسافران در سواحل، از شهروندان و گردشگران خواست برای پیشگیری از حوادث دریایی، از شنا در مناطق ممنوعه و خارج از محدوده فعالیت ناجیان غریق خودداری کنند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
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