دریافت 2 MB کد مطلب 6919870 https://mehrnews.com/x3cQ5R ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵ کد مطلب 6919870 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵ تصاویری از آتش سوزی در یک انبار سوخت در سلیمانیه عراق بر اثر انفجار در انبار فراورده های نفتی در این استان، ۱۸ نفر زخمی شدند. هنوز دلایل این انفجار مشخص نشده است. کپی شد مطالب مرتبط انفجار بزرگ در زوطر شرقی و سقوط پهپاد اسرائیلی در زبقین لبنان تشدید سرکوبگری صهیونیستی در کرانه باختری و تداوم موشک باران غزه یحیی سریع: کشتی جنگی دشمن سعودی را به آتش کشیدیم برچسبها عراق آتش سوزی سلیمانیه
نظر شما