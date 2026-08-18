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کد مطلب 6919870
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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

تصاویری از آتش سوزی در یک انبار سوخت در سلیمانیه عراق

تصاویری از آتش سوزی در یک انبار سوخت در سلیمانیه عراق

بر اثر انفجار در انبار فراورده های نفتی در این استان، ۱۸ نفر زخمی شدند. هنوز دلایل این انفجار مشخص نشده است.

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