تشدید سرکوبگری صهیونیستی در کرانه باختری و تداوم موشک باران غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی دیشب و امروز به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله نابلس، جنین، رام‌ الله و طوباس بورش بردند.

در همین راستا ارتش صهیونیستی شب گذشته وارد شهر نابلس شدند و همزمان به روستای «کفر قلیل» در جنوب شرق نابلس و محله «الضاحیه العلیا» در شرق این شهر یورش برد.

در جریان حمله صهیونیست ها به کفر قلیل، نظامیان ارتش، پس از بازرسی منزل «محمد الریان»، برادر شهید «نادر الریان»، وی را بازداشت کردند. در محله الضاحیه العلیا نیز نیروهای اشغالگر پس از یورش به یک منزل، «محمد الجرمی» را بازداشت کردند.

در استان رام‌ الله نیز نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به روستای «المغیر» در شمال شرق رام‌ الله یورش بردند و عملیات گسترده بازرسی منازل فلسطینیان را آغاز کردند.

ارتش صهیونیستی در جنین نیز یک جوان فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروهای ارتش همچنین به شهرک «قباطیه» در جنوب جنین یورش بردند و در جریان ادامه این یورش، پس از بازرسی یک منزل، یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

همزمان، نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «الفارعه» در جنوب طوباس یورش برده و پس از حمله به یک منزل، «محمد الامیر» را بازداشت کردند.

تداوم نقض آتش بس در غزه

ارتش رژیم صهیونیستی دیشب و امروز حملات خود را به مناطق شرقی شهر غزه، به ویژه محله التفاح تشدید کرد. در همین رابطه منزلی در اطراف تقاطع «السنافور» در محله التفاح در شرق شهر غزه مورد اصابت توپخانه های رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در پی آن آتش‌سوزی در محل به وقوع پیوست.

تانک‌های رژیم صهیونیستی نیز مناطق شرقی محله التفاح را به شدت زیر آتش گرفتند و بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز به سمت مناطق شرقی شهر غزه تیراندازی کردند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز دو حمله هوایی به مناطق شرقی شهر غزه انجام دادند.

سازمان امداد و اورژانس غزه اعلام کرد در پی حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به محله التفاح، در منطقه‌ای خارج از محدوده تحت کنترل ارتش اشغالگر صهیونیستی، شماری از فلسطینیان زخمی شدند.

توپخانه ارتش اسرائیل همچنین جنوب خان یونس در نوار غزه را نیز هدف قرار داد.