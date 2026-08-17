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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

یحیی سریع: کشتی جنگی دشمن سعودی را به آتش کشیدیم

یحیی سریع: کشتی جنگی دشمن سعودی را به آتش کشیدیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن کشتی جنگی و چند قایق ارتش عربستان از سوی نیروهای مسلح یمن و به آتش کشیدن کشتی و غرق قایق‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ما یک کشتی جنگی دشمن سعودی را به همراه چهار قایق نظامی همراه آن در دریای سرخ در مقابل سواحل المخا هدف قرار دادیم.

وی افزود: این حمله دقیق و مستقیم و با چند موشک بالستیک انجام شد. این عملیات منجر به آتش سوزی کامل کشتی و غرق شدن برخی قایق ها و آتش گرفتن دیگر قایق ها شد.

یحیی سریع تاکید کرد: ما با دقت تمام تحرکات و تجمعات نظامی دشمن سعودی را از نزدیک زیر نظر داریم و این تحرکات و تجمعات را چه در خشکی و چه در دریا هدف قرار خواهیم داد. همچنین معادله محاصره در برابر محاصره ادامه دار خواهد بود و همه مراکز تجمع نظامیان دشمن در هر مکانی هدف قرار می گیرند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد: ما یک انبار سلاح وابسته به تجمعات دشمن سعودی را در مرکز نظامی صحن الجن در مأرب با چندین پهپاد هدف قرار دادیم و آن را به آتش کشیدیم.

کد مطلب 6919349

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    نظرات

    • NP US ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 1
      پاسخ
      خدا قوت🏆🏅 👏👏

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