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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

انفجار بزرگ در زوطر شرقی و سقوط پهپاد اسرائیلی در زبقین لبنان

انفجار بزرگ در زوطر شرقی و سقوط پهپاد اسرائیلی در زبقین لبنان

منابع لبنانی از انفجار بزرگ در زوطر شرقی و گلوله باران این شهرک از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس لبنان و ویرانگری ارتش اشغالگر در جنوب لبنان خبر دادند.

منابع خبری اعلام کردند که نظامیان اشغالگر در شهرک زوطر شرقی انفجاری بزرگی انجام دادند.

همچنین منابع لبنانی از حملات پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به دشت های دوحه کفررمان با بمب های آتشزا خبر دادند که سبب آتش سوزی در منطقه شد.

همزمان خبرگزاری لبنان از سقوط یک پهپاد اسرائیلی در شهرک زبقین خبر داد.

منابع لبنانی همچنین از حمله جدید هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در جنوب لبنان خبر دادند.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز زوطر شرقی را گلوله باران کرد.

کد مطلب 6919569

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