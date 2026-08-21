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کد مطلب 6922828
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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

تجلیل قالیباف از خانواده شهدای حملات سعودی-آمریکایی

تجلیل قالیباف از خانواده شهدای حملات سعودی-آمریکایی

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از خانواده شهدای عراقی در حملات ائتلاف سعودی-آمریکایی تجلیل کرد.

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