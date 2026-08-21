دریافت 24 MB کد مطلب 6922828 https://mehrnews.com/x3cRkd ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵ کد مطلب 6922828 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵ تجلیل قالیباف از خانواده شهدای حملات سعودی-آمریکایی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از خانواده شهدای عراقی در حملات ائتلاف سعودی-آمریکایی تجلیل کرد. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: روابط اقتصادی ایران و عراق نیازمند نقشه راه است حضور قالیباف در مراسم چهلمین روز تدفین آقای شهید ایران در کربلا قالیباف: ملت ایران و عراق نگذاشتند سرنوشتشان توسط غربیها تعیین شود برچسبها عراق محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف
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