حضور قالیباف در مراسم چهلمین روز تدفین آقای شهید ایران در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین آقای شهید ایران در کربلا حضور یافتند.
همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیئت همراه، پس از حضور در آیین چهلمین روز از تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام در شهر کربلای معلی، به حرم حضرت سیدالشهدا علیهالسلام مشرف شد و مضجع شریف امام حسین(ع) را زیارت کرد.
قالیباف، همچنین ضمن دیدار با شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی در کربلا و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، دفتر یادبود عتبه حسینی را امضا کرد.
پس از زیارت حرم امام حسین علیهالسلام، جمع بسیاری از زائران با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «لبیک یا خمینی»، «لبیک یا خامنهای»، «دست علی به همراه تو» به ابراز احساسها پرداختند و رئیس مجلس شورای اسلامی را اینگونه بدرقه کردند.
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