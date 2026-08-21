قالیباف: روابط اقتصادی ایران و عراق نیازمند نقشه راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.

قالیباف در این نشست با اشاره به اهمیت کار فعالان بخش خصوصی خطاب به آنها، گفت: برخی مشکلات در حوزه بخش خصوصی در هر دو کشور نهادینه شده که به همین منظور با حضور شما در تهران جلسه دیگری به همراه مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهیم کرد تا مشکلات را به صورت اولویت بندی شده و کاربردی برطرف کنیم.

عراق می‌تواند از نیروی کار هوشمند، کارآمد و مستعد ساکن مرزهای ایران بهره ببرد

وی با اشاره به نیروی کار هوشمند، کارآمد و با استعدادی که در شهرهای مرزی ایران زندگی می‌کنند، افزود: هر دو کشور می‌توانند از فرصت فنی و تخصصی آن‌ها بهره ببرند و به ویژه عراق به عنوان کشور دوست ما می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند و برای این موضوعات باید نقشه راه درست و دقیق اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ایران در مقابل دشمن خارجی بیان کرد: ما نه جنگ طلب بوده و نه به دنبال جنگیم اما به عنوان مسلمان به یک اصل در امت اسلامی باور داریم و آن این است که اجازه نمی‌دهیم افرادی عزت و شرف ما را لگدمال کنند. ما در این مسیر از مال و جان خود می‌گذریم، می‌ایستیم و از عزت و شرف خود دفاع می‌کنیم.

بیش از مدعیان صلح، قدر صلح را می‌دانیم

قالیباف با رد ادعاهایی که می‌گویند ما جنگ طلب هستیم، تصریح کرد: ما به ‌عنوان یک رزمنده، بیش از آن‌هایی که حرف از صلح می‌زنند، قدر صلح را می‌دانیم؛ یعنی کسی قدر صلح را می‌داند که جنگیده باشد. از سوی دیگر معتقدیم دیپلماسی وقتی ارزش دارد و پیش می‌رود که برای جنگ آماده باشیم و اگر آماده جنگ نباشیم در زمان استفاده از دیپلماسی هم کسی پاسخ ما را نمی‌دهد.

وی افزود: هم مسیر ما مسیر درستی است و هم دین، قرآن، فرهنگ اهل‌بیت(ع)، منطق و انسانیت حکم می‌کند از شرف، عزت و وطن‌ خود دفاع کنیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه قریب به نیم قرن است ایران و عراق در شرایط «نه جنگ و نه صلح» و «هم جنگ و هم صلح» هستند و این شرایط به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است، گفت: مگر آدمی چقدر عمر می‌کند که ۵۰ سال آن در چنین شرایطی سپری شود!؟ در این بین برخی شیطنت کرده و می‌گویند این شرایط را ما درست کرده‌ایم در حالی که این شرایط را دشمنی درست کرده که وقتی ظرفیت نیروی انسانی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، عراق و کشورهای اسلامی که در منطقه وجود دارد را دید نسبت به آن طمع کرد.

قالیباف اضافه کرد: به عنوان مثال جغرافیای تنگه هرمز، خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز در مدیترانه به گونه‌ای است که ۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی جهان که اساس آن دریایی است، در اختیار کشورهای مسلمان بوده و این یکی از ویژگی‌های جهان اسلام است.

دشمن برای چپاول منابع و مواد اولیه ما به منطقه آمده است

وی خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی گفت: اگر به منابع و مواد اولیه کشورهای مسلمان دقت کنید، متوجه می‌شوید دشمنان ما برای چپاول آنها می‌آیند بنابراین باید در این شرایط برای تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌ریزی کرده تا بتوانیم از آن عبور کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که امروز در سمت ریاست مجلس قرار دارم اما با تمام وجودم امور اجرایی را درک می‌کنم و جنبه فنی کار را می‌فهمم. لذا مشکلات شما را نیز می‌دانم از جمله اینکه به‌راحتی می‌شود موضوع ضمانت‌نامه را برای خدمات مهندسی حل کرد.

باید با استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات تجاری به دهان ارز آمریکایی زد

قالیباف با بیان اینکه می‌شود مبادلات تجاری را با ارز ملی انجام داد و به دهان ارز آمریکایی زد، تصریح‌ کرد: دوران سیطره آمریکا بر دنیا گذشته است اما ما به آن توجه نداریم و به فرصت‌های به وجود آمده دقت نمی‌کنیم که اشکال کار ماست. ما فرزند زمانه خویش نشده‌ایم و هنوز تجارت را با همان شیوه ۵۰ سال پیش دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن، طبیعی است، گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فهمیده‌اند در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمی‌آیند از این رو وارد جنگ شناختی و جنگ اقتصادی شده‌اند و اکنون شما سربازان و فرماندهان این میدان هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی آوریم.

امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند

قالیباف خطاب به حضار با بیان اینکه امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم هم و دو بال یکدیگر هستند، تأکید کرد: اقتصاد برای پرواز به پایه امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد لذا سرمایه‌گذاری حتماً نیازمند امنیت است. از سوی دیگر اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود.

وی تأکید کرد: باید پذیرفت که روابط دوجانبه ایران و عراق می‌تواند در منطقه و بر کشورهای اسلامی به ویژه عربی اثر بگذارد که به آن نیاز داریم. ما باید قدر سابقه روابط تاریخی، تمدنی و جغرافیایی خود را بدانیم که این ارتباط وجود و عمق داشته و از هر جهت دارای ظرفیت است.

بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی در حوزه اقتصاد با انگیزه و خلاق است

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه هرچقدر از فرصت‌های دریایی حوزه خلیج فارس استفاده کنیم به نفع ما خواهد بود، عنوان کرد: ما باید به سیاست‌های چین در این حوزه نگاه کنیم. مسیر ایران و عراق تا مدیترانه از کشورهای حوزه مقاومت می‌گذرد که بسیار حائز اهمیت است. این مسیر، قلب حوزه ژئوپولیتیکی ما بوده و از مؤلفه‌های بزرگ قدرت‌ و استقلال هستند. تمام این ظرفیت‌ها را خدا به ما داده که باید به آن توجه کنیم.

قالیباف گفت: فعالیت در بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد، خلاقیت و انگیزه‌ای می‌خواهد که در بخش دولتی نیست.

در ابتدای این نشست هشت نفر از فعالان و رؤسای اتحادیه‌های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی کشور عراق و ایران به بیان مسائل فعالان این حوزه از جمله مسائل بانکی، حقوقی و گمرکی بین دو کشور پرداختند و بر لزوم تأسیس و فعالیت شهرک‌های صنعتی مشترک بین دو کشور به‌ویژه در شهرهای مرزی ایران، حذف دلار از تبادلات تجاری بین دو کشور و جایگزینی دینار و تومان، همکاری بخش خصوصی دو کشور در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی و حمایت بیشتر دولت‌ها از تعاملات بخش خصوصی ایران و عراق با یکدیگر تاکید کردند.

سارا فلاحی(نماینده ایلام و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس)، شهین جهانگیری(نماینده ارومیه و عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، محمدتقی نقدعلی(نماینده خمینی شهر و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق)، مهدی فلاح(نماینده رشت و نایب رئیس گروه دوستی)، ابوالفضل عمویی(دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل)، محمدسعید احدیان(دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس) و وحید جلال زاده(معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه) از جمله همراهان رئیس مجلس شورای اسلامی در عراق هستند.