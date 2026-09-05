دریافت 13 MB کد مطلب 6937617 https://mehrnews.com/x3cYv3 ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴ کد مطلب 6937617 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴ نظر کارشناس نظامی به موشک آمریکایی مورد اصابت در مراسم عروسی کوهستک نظر کارشناس نظامی به موشک آمریکایی مورد اصابت در مراسم عروسی کوهستک را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط افشاگری نظامیان آمریکایی درباره هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی ایران بازدید خبرنگاران خارجی از محل جنایت حمله آمریکا به عروسی در کوهستک تصاویری از آخرین جشن تولد شهید ۴ ساله کوهستک تلگراف: چگونه یک بمب آمریکایی مراسم عروسی ایران را غرق در خون کرد؟ روایت دختر خراسانی در جنوب؛ از قاب مامایی تا سنگر خیابان برچسبها حمله به ایران حمله موشکی حملات موشکی هرمزگان سیریک.هرمزگان
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