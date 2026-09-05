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کد مطلب 6937617
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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

نظر کارشناس نظامی به موشک آمریکایی مورد اصابت در مراسم عروسی کوهستک

نظر کارشناس نظامی به موشک آمریکایی مورد اصابت در مراسم عروسی کوهستک

نظر کارشناس نظامی به موشک آمریکایی مورد اصابت در مراسم عروسی کوهستک را در این فیلم مشاهده نمایید.

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