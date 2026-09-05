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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۹

بازدید خبرنگاران خارجی از محل جنایت حمله آمریکا به عروسی در کوهستک

بازدید خبرنگاران خارجی از محل جنایت حمله آمریکا به عروسی در کوهستک

سیریک - سرپرست بسیج رسانه سیریک گفت: جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی با حضور در بندر کوهستک از محل حمله ددمنشانه نیروهای آمریکایی به یک مراسم عروسی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار رحیمی سرپرست بسیج رسانه سیریک، در حاشیه این بازدید اظهار کرد: جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی، از قبیل خبرنگاران از خبرگزاری راشا تودی روسیه، رویترز، المیادین لبنان، الغدیر، العهد بغداد و اسپوتنیک روسیه، رسانه‌های خارجی حاضر در این بازدید بوده که ضمن گفت‌وگو با مردم محلی و خانواده‌های آسیب‌دیده، ابعاد این حمله غیرانسانی را که منجر به شهادت ۵ نفر که یک کودک پسر بچه ۴ ساله، جوان ۱۶ ساله، و ۳ نفر خانم و مجروحیت بیش از ۷۰ نفر از شهروندان بی‌گناه شده، که مستندسازی کردند.

رحیمی بیان کرد: به گفته شاهدان عینی، عصر چهارشنبه ساعت ۸ شب نیروهای آمریکایی بدون هیچ‌گونه توجیهی و در سکوت خبری، اقدام به حمله به جمعیت حاضر در مراسم عروسی کرده‌اند که این اقدام با محکومیت گسترده افکار عمومی و مقامات محلی مواجه شده است.

رحیمی تصریح کرد: حضور خبرنگاران خارجی در این منطقه که با هماهنگی مسئولان استانی صورت گرفت، فرصتی برای انعکاس واقعیات این جنایت در سطح بین‌المللی و افشاگری ماهیت تجاوزگرانه نیروهای آمریکایی در منطقه فراهم کرد.

گفتنی است بندر کوهستک در شهرستان سیریک واقع در جنوب شرقی استان هرمزگان قرار دارد و حمله اخیر به مردم بی‌دفاع این منطقه، بار دیگر چهره واقعی ادعاهای حقوق بشری آمریکا را برای جهانیان آشکار ساخت.

کد مطلب 6937420

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