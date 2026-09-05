بازدید خبرنگاران خارجی از محل جنایت حمله آمریکا به عروسی در کوهستک

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار رحیمی سرپرست بسیج رسانه سیریک، در حاشیه این بازدید اظهار کرد: جمعی از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی، از قبیل خبرنگاران از خبرگزاری راشا تودی روسیه، رویترز، المیادین لبنان، الغدیر، العهد بغداد و اسپوتنیک روسیه، رسانه‌های خارجی حاضر در این بازدید بوده که ضمن گفت‌وگو با مردم محلی و خانواده‌های آسیب‌دیده، ابعاد این حمله غیرانسانی را که منجر به شهادت ۵ نفر که یک کودک پسر بچه ۴ ساله، جوان ۱۶ ساله، و ۳ نفر خانم و مجروحیت بیش از ۷۰ نفر از شهروندان بی‌گناه شده، که مستندسازی کردند.

رحیمی بیان کرد: به گفته شاهدان عینی، عصر چهارشنبه ساعت ۸ شب نیروهای آمریکایی بدون هیچ‌گونه توجیهی و در سکوت خبری، اقدام به حمله به جمعیت حاضر در مراسم عروسی کرده‌اند که این اقدام با محکومیت گسترده افکار عمومی و مقامات محلی مواجه شده است.

رحیمی تصریح کرد: حضور خبرنگاران خارجی در این منطقه که با هماهنگی مسئولان استانی صورت گرفت، فرصتی برای انعکاس واقعیات این جنایت در سطح بین‌المللی و افشاگری ماهیت تجاوزگرانه نیروهای آمریکایی در منطقه فراهم کرد.

گفتنی است بندر کوهستک در شهرستان سیریک واقع در جنوب شرقی استان هرمزگان قرار دارد و حمله اخیر به مردم بی‌دفاع این منطقه، بار دیگر چهره واقعی ادعاهای حقوق بشری آمریکا را برای جهانیان آشکار ساخت.