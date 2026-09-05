افشاگری نظامیان آمریکایی درباره هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علیرغم ادعاهای معاون ترامپ مبنی بر عدم هدف قرار گرفتن بخش های غیرنظامی ایران، این بار نظامیان آمریکایی در گفتگو با شبکه ام اس ناو تاکید کردند که از سوی پنتاگون دستوراتی دریافت کردند مبنی بر این که تأسیسات غیرنظامی ایران را بمباران کرده و هدف قرار دهند.

پیشتر نیز در جریان تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، چندین مدرسه به ویژه مدرسه دخترانه میناب، بیمارستان، بانک، مناطق مسکونی و به تازگی نیز مراسم عروسی در جنوب کشورمان هدف قرار گرفته اند.

این در حالی است که ارتش آمریکا همواره ادعا می کند مناطق غیرنظامی را هدف قرار نمی دهد!

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز اذعان کرد که بمبی که به مراسم عروسی در سیریک اصابت کرده و ده‌ها تن را به خاک و خون کشید، بخشی از تسلیحات آمریکایی بود.