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کد مطلب 6938339
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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲

احتکار ممنوع!

احتکار ممنوع!

دادستان تهران گفت: نگهداری طولانی مدت کالاها در انبار بدون مجوز در حکم احتکار است و مشمول جریمه‌های سنگین خواهد شد.

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