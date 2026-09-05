دریافت 9 MB کد مطلب 6938339 https://mehrnews.com/x3cYMM ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲ کد مطلب 6938339 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۲ احتکار ممنوع! دادستان تهران گفت: نگهداری طولانی مدت کالاها در انبار بدون مجوز در حکم احتکار است و مشمول جریمههای سنگین خواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط تکذیب ابهام در روند رسیدگی و اجرای حکم قصاص متهم پرونده قتل در بابلسر موحدیآزاد: پرونده جنایت در جشن عروسی سیریک در حال بررسی است جنایات جنگ در البرز؛ از مستندسازی تا پیگیری بینالمللی بیل مکانیکی متخلفان در پناهگاه حیاتوحش بیستون توقیف شد سخنگوی قوه قضاییه: با گرانفروشی و احتکار قاطعانه برخورد میکنیم برچسبها ستاد تشدید مبارزه با احتکار احتکار دادستانی تهران
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