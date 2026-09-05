به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز به ریاست حسین فاضلی هریکندی برگزار و عملکرد مجموعه قضایی استان در پنج ماه ابتدایی سال ارزیابی شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تقدیر از تلاش مدیران و کارکنان قضایی گفت: علیرغم حملات وحشیانه دشمن، قضات و کارمندان مجاهدانه پای کار بودند.

وی افزود: تلاش شبانه‌روزی برای انجام امور مردم در این دوران ادامه داشت.

ابلاغ برنامه پیگیری دستورات رهبری

رئیس کل دادگستری البرز از تدوین برنامه‌ای ۱۱ محوری با ۵۳ اقدام برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه خبر داد.

وی گفت: این برنامه برای اولین بار در کشور در استان البرز طراحی و ابلاغ شده است.

اتمام ارزیابی جنایات جنگ در البرز

فاضلی هریکندی از تکمیل مستندسازی جنایات جنگ تحمیلی سوم در استان خبر داد و از تلاش دادستان کرج در شناسایی آسیب‌های جنگ برای پیگیری در محاکم داخلی و بین‌المللی تقدیر کرد.

رئیس کل دادگستری البرز گفت: عملکرد مجموعه قضایی استان بیانگر استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی است.

وی افزود: پذیرش اعسار محکومان مالی به تقسیط بالای ۹۰ درصد ارزش ریالی بدهی‌ها رسیده است.

آسیب‌شناسی مسائل زندانیان

فاضلی هریکندی بر پیگیری دستورات رئیس قوه قضاییه در حوزه زندان‌ها تأکید کرد.

وی مأموریت تشکیل کارگروه بررسی وضعیت زندانیان از حیث اعمال نهادهای ارفاقی را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری البرز بر برگزاری مستمر دیدارهای مردمی تأکید کرد و گفت: نتیجه پیگیری درخواست‌ها باید به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسد.