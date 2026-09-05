لایق خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بیستون خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و با هماهنگی مقام قضایی انجام شده است.

وی افزود: در پی شناسایی فعالیت غیرمجاز در عرصه‌های ملی واقع در محدوده پناهگاه حیات‌وحش بیستون، موضوع با هماهنگی معاونت دادستان در دستور کار مأموران قرار گرفت.

مسئول پناهگاه حیات‌وحش بیستون ادامه داد: پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، مأموران پاسگاه انتظامی بیلوار نیز در اجرای این عملیات همکاری کردند و با حضور در محل، یک دستگاه بیل مکانیکی را که مشغول فعالیت بود، توقیف کردند.

خسروی تصریح کرد: با توقیف این دستگاه، از ادامه عملیات غیرمجاز در عرصه‌های ملی جلوگیری شد و اقدامات قانونی در خصوص فرد خاطی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای فرد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده جهت رسیدگی و طی مراحل قانونی به مقام قضایی ارجاع شده است.

مسئول پناهگاه حیات‌وحش بیستون با تأکید بر اهمیت صیانت از عرصه‌های ملی و زیستگاه‌های طبیعی گفت: اداره حفاظت محیط زیست در برابر هرگونه تخریب، تصرف و دخل و تصرف غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت خود، مطابق قانون و با جدیت برخورد خواهد کرد.

خسروی از مردم طبیعت‌دوست منطقه نیز درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ به اطلاع محیط زیست برسانند.

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت مردم و گزارش به‌موقع تخلفات می‌تواند نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تعرض به مناطق تحت مدیریت محیط زیست داشته باشد.