به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود زنده یاد اکبر عبدی با حضور جمعی از چهره های هنری امشب شنبه ۱۳ شهریور برگزار شد.

ایرج طهماسب، حمید جبلی، فرهاد اصلانی، کیانوش عیاری، محمدرضا شریفی نیا، حسام نواب صفوی، محمود کلاری، سعید ملکان، علیرضا خمسه، پوریا پورسرخ، عباس جمشیدی فر، ابوالحسن داوودی، محمد علیزاده، سالار عقیلی و ... از جمله هنرمندان حاضر در مراسم بودند.

اجرای این مراسم را امیریل ارجمند بر عهده داشت و در ابتدا از حامد شاکرنژاد دعوت کرد تا آیاتی از قرآن کریم را قرائت کند.

خاطره حضور اکبر عبدی در قاب تصویر از یاد نمی‌رود

سپس اکرم محمدی بازیگر در این مراسم گفت: مگر می‌شود این جمع و این مراسم بدون حضور اکبر عبدی نازنین شکل بگیرد؟ با آن طنز زیبا و دلنشینی که داشت اگر امروز در میان ما بود، که البته همیشه در یاد و خاطره ما حضور دارد، حتماً این مجلس را به مجلسی دیگر تبدیل می‌کرد. مگر می‌شد جایی اکبر حضور داشته باشد و مجلس در اختیار او قرار نگیرد؟

وی اضافه کرد: من در طول این سال‌ها سه همکاری بسیار خوب با او داشتم که مهم‌ترین، نخستین و در واقع به‌یادماندنی‌ترین آنها، فیلم «مادر» بود؛ فیلمی که حدود ۳۷ سال از ساخت آن می‌گذرد. قصد ندارم با بیان این موضوع شکسته‌نفسی کنم یا بگویم چرا باید من درباره آن صحبت کنم، اما از آن زمان ۳۷ سال گذشته و طبیعتاً عمر قابل توجهی است.

محمدی یادآور شد: همه می‌دانیم که اکبر، مانند همه هنرمندان بزرگ دنیا، هیچ‌گاه از میان ما نخواهد رفت. هنر او، خاطره حضورش در قاب تصویر و آثاری که از خود به یادگار گذاشت و همچنین خاطراتی که برای پنج نسل خلق کرد، برای شما و همه دوستدارانش همچنان باقی خواهد ماند.

هنرمندی که همیشه دست به خیر بود

در ادامه بهروز افخمی در سخنانی بیان کرد: پیش از انقلاب، بدون اینکه صرفاً روی نام و فروش آثار با حضور نعمت گرجی حساب کنند، معمولاً به کارگردان می‌گفتند که باید برای او نقش مناسبی در نظر بگیرد چرا که یک باور و اعتقاد تقریباً خرافی وجود داشت که حضور او در فیلم می‌تواند موجب فروش بیشتر آن اثر شود. اما اکبر عبدی بسیار فراتر از چنین باورهایی بود. این‌طور نبود که صرفاً با چنین اعتقادات خرافی تصور کنیم حضور او در یک فیلم باعث فروش بیشتر یا سود چندصددرصدی آن اثر می‌شود. من فکر می‌کنم دلیل این موضوع این بود که خودش انسانی با برکت بود.

وی ادامه داد: کسانی که او را می‌شناختند، چه در عرصه حرفه و فیلمسازی و چه در روابط خانوادگی و میان مردم و اهالی شهرش، می‌دانند که اکبر عبدی بسیار دست‌به‌خیر بود. او پولی را که به دست می‌آورد، برای خودش نگه نمی‌داشت و به افراد زیادی کمک می‌کرد؛ افرادی که شاید بسیاری از آنها حتی تا امروز نیز از این قضیه اطلاع نداشته باشند. به گمان من، همین ویژگی باعث می‌شد که خودش با برکت باشد و کسانی هم که با او همکاری می‌کردند و فیلم می‌ساختند، از این برکت سهمی ببرند.

عبدی فراتر از نقش‌ها به خاطره‌ای ملی تبدیل شد

کیانوش عیاری کارگردان نیز در سخنانی درباره عبدی مطرح کرد: خیلی ها او را با نقش های مختلف می شناسند اما او فراتر از نقش ها به خاطره ای ملی تبدیل شد. در طول تاریخ سینمای ایران یک بار زمان فردین اتفاق افتاد که او به خاطره ملی سینمای ایران تبدیل شد و اکبر عبدی هم هیچ گاه از خاطره ملت ایران محو نخواهد شد. او فرهنگ ایران را می‌شناخت، مردم ایران را می شناخت و من بابت رفتن او متاسف هستم.

سپس همسر اکبر عبدی در سخنانی عنوان کرد: من می‌گویم اکبر زنده است اما آرزوی مرا برآورده نکرد. یکی از آرزوهایم این بود که ۲ قدم با اکبر راه بروم ولی این آرزوی من بعد از ۴۰ سال همراه با مردم در مراسم تشییع رقم خورد که او به آسمان رفت.

اکبر عبدی به همسر و دخترش مهربانی را آموخت

وی اضافه کرد: یک نکته دیگر هم نسبت به او برای من بسیار سنگین است که به من و المیرا و دیگران مهربانی را آموخت. من ۴۰ سال با اکبر زندگی کردم سختی ها و دوری هایش را تحمل کردم تا این چهار ماه آخر که گاهی ۲ روز یا یک روز یک بار می خوابیدم. من هنوز فکر می کنم اکبر زنده است.

شهرام زمانی از آشنایان اکبر عبدی در پایان درباره او صحبت و درخواست کرد که جشنواره ای برای استعدادیابی کمدین ها برگزار و تندیس اکبر عبدی به برگزیدگان اهدا شود.

مراسم چهلم اکبر عبدی با میزبانی محمود خاضعین برگزار و در پایان مراسم با حضور هنرمندان از تندیس اکبر عبدی رونمایی شد.