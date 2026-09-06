دریافت 1018 KB کد مطلب 6938779 https://mehrnews.com/x3cYXL ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ کد مطلب 6938779 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ فروریختن مناره و تخریب کامل کلیسای تاریخی اوهایو آتشسوزی در کلیسای سابق سنت اگنس در تولدو، اوهایو، باعث فروریختن مناره این کلیسا شد. علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست. کپی شد مطالب مرتبط زخمی شدن ۴ نفر در پی انفجار قایق در سیتی آیلند نیویورک جوزف عون: ثبات لبنان برای ثبات منطقه و اروپا ضروری است بازتاب پیامدهای جنگ علیه ایران در رسانههای جهان برچسبها اوهایو کلیسا آتش سوزی مهار آتش سوزی
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