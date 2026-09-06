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کد مطلب 6938779
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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

فروریختن مناره و تخریب کامل کلیسای تاریخی اوهایو

فروریختن مناره و تخریب کامل کلیسای تاریخی اوهایو

آتش‌سوزی در کلیسای سابق سنت اگنس در تولدو، اوهایو، باعث فروریختن مناره این کلیسا شد. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست.

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