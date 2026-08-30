زخمی شدن ۴ نفر در پی انفجار قایق در سیتی آیلند نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، ۴ نفر پس از انفجار قایق در سیتی آیلند دچار جراحاتی شدند. اداره آتش نشانی شهر نیویورک در حال بررسی علت انفجار و آتش گرفتن این قایق در نزدیکی سیتی آیلند است.

به گفته شاهدان این اتفاق احتمالا درست پس از خروج قایق از اسکله و سوختگیری رخ داده و یک نفر در اثر انفجار به داخل آب پرتاب شده است. تنها چیزی که از کشتی سی ری ۳۰ فوتی سال ۱۹۹۹ باقی مانده، یک پوسته‌ در حال سوختن پس از انفجار و آتش‌سوزی در اسکله‌ است.

به گفته‌ شاهدان عینی، کاپیتان ساعت ۲ بعد از ظهر شنبه به وقت محلی تازه باک را پر کرده بود که قایقش منفجر شد.

در مجموع، ۷۹ آتش‌نشان و اورژانس به محل آتش‌سوزی قایق شتافتند. دو مرد و دو زن سرنشین این قایق مجروح شدند.