پاسخ موشکی سپاه در خلیج فارس؛ ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکا هدف حملات

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: کمتر از ۲۴ ساعت پس از حمله سنتکام به سه نفتکش ایرانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با دو عملیات جداگانه، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی را با موشک بالستیک هدف قرار داد و یک شمپاد دشمن را در آستانه تنگه هرمز منهدم کرد. این اقدام پاسخ قاطع به تجاوز آمریکا بود و که شناورهای جنگی دشمن پس از وارد آمدن خسارت، منطقه را ترک کرده‌اند.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه در اطلاعیه شماره ۱۰ اعلام کرد: نیروی هوافضای سپاه با چند فروند موشک بالستیک، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودک‌کش متجاوز آمریکا را که برای کشتی‌های ایرانی مزاحمت ایجاد کرده و در محاصره دریایی شرکت داشتند، مورد حمله قرار داد.



بر اساس این اطلاعیه، دو شناور جنگی پس از وارد شدن خسارت و ترس از حمله مجدد، مجبور به فرار از منطقه درگیری شدند. سپاه تأکید کرد دشمن متجاوز که سال‌ها با غرور کاذب و ادعاهای پوشالی در منطقه جولان می‌داد، امروز ناچار به اعتراف رسمی شد که دو ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار گرفته است. اعتراف سنتکام به وقوع این عملیات، سند زنده‌ای از شکست راهبردی دشمن و اثبات قدرت تهاجمی سپاه پاسداران ارزیابی شد.



ساعاتی بعد، روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۱۱ از هدف قرار گرفتن یک فروند شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از راه دور) ارتش تروریستی آمریکا توسط نیروی دریایی سپاه خبر داد. این شمپاد که قصد ورود به منطقه حفاظت‌شده تنگه هرمز را داشت، مورد حمله قرار گرفت. سپاه با اشاره به مدیریت راهبردی این آبراه حیاتی توسط جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن زیر نظر رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار دارد و با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد. آمریکا باید بداند راهی جز ترک منطقه و دست کشیدن از شرارت ندارد.



این عملیات در شرایطی انجام شد که روز گذشته سنتکام از حمله به سه نفتکش مرتبط با سپاه خبر داده بود. سپاه پاسداران با انجام این اقدام، پاسخ دندان‌شکنی به تجاوز آمریکا داد و بار دیگر نشان داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصمم و قاطعانه از کیان ایران اسلامی دفاع می‌کنند.



سپاه در پایان اطلاعیه‌های خود هشدار داد در صورت ادامه اقدامات خصمانه و متجاوزانه، رژیم آمریکا باید منتظر پاسخ‌های سهمگین‌تری باشد. ما قوی‌تر از همیشه ایستاده‌ایم و پیروزی از آن ملت مقاوم ایران اسلامی است؛ شکست و پشیمانی سرنوشت قطعی متجاوزان خواهد بود.